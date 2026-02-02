Скринінг здоров'я 40+: як оформити картку, щоб отримати 2000 гривень

З 31 січня українцям почали надходити перші повідомлення із запрошенням взяти участь у програмі "Скринінг здоров’я 40+". Це 2000 гривень на обстеження для тих, кому виповнилося понад 40 років.

РБК-Україна розповідає, як оформити картку для виплати та на що її можна витратити.

Хто отримує запрошення

Перші сповіщення у застосунку "Дія" надходять українцям віком від 40 років на 30 день після дня народження. Розсилка почалася з тих громадян, які народилися 1 січня.

Як оформити картку для виплат

Щоб отримати 2000 гривень на скринінг здоров'я, необхідно відкрити "Дія.Картку". Алгоритм дій наступний:

Відкрийте застосунок "Дія" та авторизуйтеся.

Перейдіть до розділу "Сервіси" та оберіть пункт "Дія.Картка".

Оберіть банк із запропонованого списку.

Підпишіть згоду та відкрийте рахунок.

Що входить до скринінгу

Програма передбачає низку обстежень та консультацій, зокрема:

Анкетування. Оцінка індивідуальних ризиків (серцево-судинні захворювання, діабет 2-го типу, стан психічного здоров’я).

Оцінка індивідуальних ризиків (серцево-судинні захворювання, діабет 2-го типу, стан психічного здоров’я). Фізичне обстеження. Вимірювання тиску, частоти та ритму серця, антропометричні виміри.

Вимірювання тиску, частоти та ритму серця, антропометричні виміри. Лабораторні дослідження. Аналізи для перевірки роботи серця, судин і нирок.

Аналізи для перевірки роботи серця, судин і нирок. Висновки. Лікар надасть індивідуальні рекомендації, а за потреби призначить лікування чи скерує на додаткові обстеження.

Дізнатися, де пройти обстеження (у державному, комунальному чи приватному закладі), можна на сайті screening.moz.gov.ua.