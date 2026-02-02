ua en ru
Скринінг здоров'я 40+: як оформити картку, щоб отримати 2000 гривень

Понеділок 02 лютого 2026
Скринінг здоров'я 40+: як оформити картку, щоб отримати 2000 гривень Фото: українці 40+ років можуть отримати гроші на скринінг здоров'я (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

З 31 січня українцям почали надходити перші повідомлення із запрошенням взяти участь у програмі "Скринінг здоров’я 40+". Це 2000 гривень на обстеження для тих, кому виповнилося понад 40 років.

РБК-Україна розповідає, як оформити картку для виплати та на що її можна витратити.

Хто отримує запрошення

Перші сповіщення у застосунку "Дія" надходять українцям віком від 40 років на 30 день після дня народження. Розсилка почалася з тих громадян, які народилися 1 січня.

Як оформити картку для виплат

Щоб отримати 2000 гривень на скринінг здоров'я, необхідно відкрити "Дія.Картку". Алгоритм дій наступний:

  • Відкрийте застосунок "Дія" та авторизуйтеся.
  • Перейдіть до розділу "Сервіси" та оберіть пункт "Дія.Картка".
  • Оберіть банк із запропонованого списку.
  • Підпишіть згоду та відкрийте рахунок.

Що входить до скринінгу

Програма передбачає низку обстежень та консультацій, зокрема:

  • Анкетування. Оцінка індивідуальних ризиків (серцево-судинні захворювання, діабет 2-го типу, стан психічного здоров’я).
  • Фізичне обстеження. Вимірювання тиску, частоти та ритму серця, антропометричні виміри.
  • Лабораторні дослідження. Аналізи для перевірки роботи серця, судин і нирок.
  • Висновки. Лікар надасть індивідуальні рекомендації, а за потреби призначить лікування чи скерує на додаткові обстеження.

Дізнатися, де пройти обстеження (у державному, комунальному чи приватному закладі), можна на сайті screening.moz.gov.ua.

Повний перелік безоплатних обстежень, критерії для учасників та особливості запуску програми в селах і прифронтових зонах - дізнавайтеся у розгорнутому матеріалі РБК-Україна.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

