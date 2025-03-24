Програму "контракт 18-24" розширять на ще один рід військ, - Зеленський

Програма "Контракт 18-24" розшириться ще на один рід військ. Наразі розглядається питання щодо доєднання підрозділів Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що він заслухав доповідь щодо програми з "контрактом 18–24". За його словами, доповідали щодо перших результатів програми.
"Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно – буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників", - пояснив глава держави.
Зеленський наголосив, що всі ефективні підрозділи в Силах оборони повинні мати можливості для розвитку та посилення оборонного потенціалу країни.
На початку лютого цього року президент України Володимир Зеленський оголосив про розробку Міністерством оборони спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.
У Міноборони розповіли, що в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - протягом року служби. При цьому добровольці щомісяця додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.
РБК-Україна писало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи необхідно пройти для укладення контракту зі Збройними силами України.
Також ми повідомляли, які посади передбачені для військовослужбовців за програмою "Контракт 18-24" та які спеціальності доступні для молодих українців, які бажають долучитися до ЗСУ.
Зауважимо, що днями Кабінет міністрів розширив програму "Контракт 18-24". Завдяки цьому ініціатива поширилась на військових, які добровільно вступили до ЗСУ після 24 лютого 2022 року. Вони можуть отримати винагороду до 1 мільйона гривень.
До того ж у п'ятницю, 21 березня, ми писали, що "контракт 18-24" розширять ще на 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії. РБК-Україна підготувало список бригад.
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