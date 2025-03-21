"Контракт 18-24" розширять ще на 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії: список
Уже найближчим часом програма "Контракт 18-24" розшириться знову. Наразі відомо про більш як 10 бригад ЗСУ та Нацгвардії до яких невдовзі можна буде вступити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента полковника Павла Паліса.
За даними заступника керівника Офісу президента, до програми приєднаються:
- 3 окрема штурмова бригада;
- 24 окрема механізована бригада імені короля Данила;
- 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
- 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";
- 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;
- 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;
- 39 окрема бригада берегової оборони;
- 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;
- 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.
"Окремо радію, що до програми скоро приєднаються підрозділи НГУ", - зауважив полковник Паліса.
За його словами, це будуть:
- 12 бригада спеціального призначення "Азов";
- 13 бригада оперативного призначення "Хартія".
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів розширив програму "Контракт 18-24".
Ініціативу "Контракт 18-24" поширили на військових, які добровільно вступили до ЗСУ після 24 лютого 2022 року. Вони можуть отримати винагороду до 1 мільйона гривень.
"Контракт 18-24"
На початку лютого цього року президент України Володимир Зеленський оголосив про розробку Міністерством оборони спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.
У Міноборони розповіли, що в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - протягом року служби. При цьому добровольці щомісяця додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.
Раніше РБК-Україна писало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи необхідно пройти для укладення контракту зі Збройними силами України.
Також ми писали, які посади передбачені для військовослужбовців за програмою "Контракт 18-24" та які спеціальності доступні для молодих українців, які бажають долучитися до ЗСУ.
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