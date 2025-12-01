ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Программа "Национальный кэшбек" изменит условия: в Минэкономики назвали сроки

Украина, Понедельник 01 декабря 2025 17:12
UA EN RU
Программа "Национальный кэшбек" изменит условия: в Минэкономики назвали сроки Фото: Минэкономики готовит изменение условий в программе "Национальный кэшбек" в следующем году (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Программа "Национальный кэшбек" в следующем году изменит условия. Сейчас Минэкономики проводит ее оценку.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Минэкономики Алексей Соболев заявил во время форума "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность".

"Мы, как и договаривалось в прошлом году, смотрим на год запуска программы, делаем оценку в каких отраслях, как оно работает, чтобы сформировать более точные условия программы в следующем году", - рассказал он.

Программа "Национальный кэшбек"

Напомним, в программе "Национальный кэшбек" участвуют более 7,5 млн украинцев - они уже получили выплат на более чем 4 млрд гривен.

К системе приобщены более 1870 производителей, а кэшбек в 10% действует для около 400 тысяч товаров украинского производства. Их можно проверить с помощью сканера непосредственно в приложении "Дія" или на портале "Сделано в Украине".

Программа работает более года и стала одной из самых массовых государственных инициатив поддержки украинского производителя. Она начисляет 10% кэшбэка за приобретение товаров украинских брендов. Запуск "Зимней поддержки", в рамках которой каждый гражданин получает 1000 гривен, требовал унификации правил, чтобы государственные средства направлялись прежде всего на базовые потребности.

Отметим, что инициатором проекта является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве с Минцифры, НБУ, Кабмином, ГНС, Ощадбанком, другими уполномоченными банками и Правительственным контактным центром.

РБК-Украина ранее писало, что в Украине с мая 2026 года могут остановить начисление средств по программе "Национальный кэшбек". Выплаты могут прекратить уже с 1 января, если в госбюджете не будет хватать финансирования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство экономики Национальный кэшбек
Новости
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит