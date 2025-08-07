ua en ru
Програма МВФ вже не відповідає потребам України: Пишний пояснив причини

Україна, Четвер 07 серпня 2025 08:59
Програма МВФ вже не відповідає потребам України: Пишний пояснив причини Фото: Андрій Пишний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Україна разом з МВФ формують рамку та напрями нової кредитної програми, яка може прийти на заміну чинної. НБУ знаходиться в середині переговорного процесу.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він нагадав, що поточна програма з МВФ завершується у 2027 році. І значна її частина зосереджувалася на повоєнній відбудові.

Потреба України у коштах порахована за двома сценаріями. Базовий передбачає, що війна триватиме певний період часу, і за чотири роки дії програми Україна потребуватиме 153 млрд доларів. За негативним сценарієм - 165 млрд доларів.

"На жаль, дії росіян не свідчать про бажання завершити війну. Україна, її цивільна інфраструктура та населення все частіше та інтенсивніше піддаються обстрілам. Як наслідок, формат діючої програми вже не до кінця відповідає потребам сьогодення", - пояснив голова НБУ.

Виконання чинної програми

Разом з цим, він зазначив, що нинішня програма є успішною і для України, і для самого Міжнародного валютного фонду - наразі проведено вісім успішних переглядів програми.

Пишний не став припускати, як на подальшій співпраці з фондом можуть сказатися нещодавні скандали навколо НАБУ та САП і прострочені урядом терміни з призначенням директора Бюро економічної безпеки.

"Наразі нема підстав, аби ми переглядали наші базові припущення в сценаріях щодо МВФ. Але так, ми повинні працювати на те, щоб усі без винятку зобов'язання, які бере на себе Україна в рамках домовленостей з Європейським Союзом і з МВФ виконувалася", - підкреслив Пишний.

Нова програма

Програма МВФ з Україною на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду та близько 150 млрд доларів від партнерів.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україні потрібна нова програма. "Якщо базовий сценарій припускатиме, що війна продовжиться наступного року, досить імовірно, що у нас буде нова програма МВФ", - заявила Свириденко.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив про переговори з МВФ з метою сформувати певну концепцію і підхід до нової, оновленої програми розширеного фінансування

Свириденко вже анонсувала візит до України місії МВФ наприкінці серпня.

