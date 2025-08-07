ua en ru
Программа МВФ уже не соответствует потребностям Украины: Пышный пояснил причины

Украина, Четверг 07 августа 2025 08:59
Программа МВФ уже не соответствует потребностям Украины: Пышный пояснил причины Фото: Андрей Пышный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Украина вместе с МВФ формируют рамку и направления новой кредитной программы, которая может прийти на замену действующей. НБУ находится в середине переговорного процесса.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он напомнил, что текущая программа с МВФ завершается в 2027 году. И значительная ее часть сосредотачивалась на послевоенном восстановлении.

Потребность Украины в средствах посчитана по двум сценариям. Базовый предполагает, что война продлится определенный период времени, и за четыре года действия программы Украине потребуется 153 млрд долларов. По негативному сценарию - 165 млрд долларов.

"К сожалению, действия россиян не свидетельствуют о желании завершить войну. Украина, ее гражданская инфраструктура и население все чаще и интенсивнее подвергаются обстрелам. Как следствие, формат действующей программы уже не до конца соответствует потребностям сегодняшнего дня", - пояснил глава НБУ.

Выполнение действующей программы

Вместе с этим, он отметил, что нынешняя программа является успешной и для Украины, и для самого Международного валютного фонда - сейчас проведено восемь успешных пересмотров программы.

Пышный не стал предполагать, как на дальнейшем сотрудничестве с фондом могут сказаться недавние скандалы вокруг НАБУ и САП и просроченные правительством сроки с назначением директора Бюро экономической безопасности.

"Сейчас нет оснований, чтобы мы пересматривали наши базовые предположения в сценариях по МВФ. Но да, мы должны работать на то, чтобы все без исключения обязательства, которые берет на себя Украина в рамках договоренностей с Европейским Союзом и с МВФ выполнялась", - подчеркнул Пышный.

Новая программа

Программа МВФ с Украиной на 2023-2027 годы предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов от фонда и около 150 млрд долларов от партнеров.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украине нужна новая программа. "Если базовый сценарий будет предполагать, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ", - заявила Свириденко.

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил о переговорах с МВФ с целью сформировать определенную концепцию и подход к новой, обновленной программе расширенного финансирования

Свириденко уже анонсировала визит в Украину миссии МВФ в конце августа.

