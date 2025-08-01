Свириденко анонсувала візит місії МВФ до України наприкінці серпня
Україна очікує на візит місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) наприкінці серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Як повідомила Свириденко, сьогодні вона вперше як премʼєр провела розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.
Вона подякувала главі Фонду за теплі слова підтримки та співчуття після вчорашнього російського обстрілу Києва.
"Обговорили подальші кроки у співпраці з МВФ. Наразі українська команда працює над проєктом бюджету на 2026 рік", - розповіла Свириденко.
За її словами, Україна разом із партнерами шукає рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ
"Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання", - додала прем'єр.
Програма МВФ
Нагадаємо, програма Міжнародного валютного фонду на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду та близько 150 млрд доларів від партнерів.
Новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україні потрібна нова програма.
"Якщо базовий сценарій припускатиме, що війна продовжиться наступного року, досить імовірно, що у нас буде нова програма МВФ", - зазначила вона.
МВФ у червні оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.
Мінфін України уже схиляється до того, щоб закласти в проєкт бюджету сценарій продовження війни та підвищених витрат.