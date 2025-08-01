Свириденко анонсувала візит місії МВФ до України наприкінці серпня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання", - додала прем'єр.

За її словами, Україна разом із партнерами шукає рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ

"Обговорили подальші кроки у співпраці з МВФ. Наразі українська команда працює над проєктом бюджету на 2026 рік", - розповіла Свириденко.

Вона подякувала главі Фонду за теплі слова підтримки та співчуття після вчорашнього російського обстрілу Києва.

Як повідомила Свириденко, сьогодні вона вперше як премʼєр провела розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Програма МВФ

Нагадаємо, програма Міжнародного валютного фонду на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду та близько 150 млрд доларів від партнерів.

Новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україні потрібна нова програма.

"Якщо базовий сценарій припускатиме, що війна продовжиться наступного року, досить імовірно, що у нас буде нова програма МВФ", - зазначила вона.

МВФ у червні оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.

Мінфін України уже схиляється до того, щоб закласти в проєкт бюджету сценарій продовження війни та підвищених витрат.