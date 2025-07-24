Нові реалії війни в Україні: НБУ підтвердив плани щодо нової програми з МВФ
Міжнародні партнери поки що гарантували Україні лише третину необхідної фінансово допомоги на 2026-2027 роки. Києву може знадобитися нова програма МВФ на заміну ухваленій у 2023 році.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.
Пишний повідомив, базовий сценарій макропрогнозу НБУ передбачає отримання 35 млрд доларів міжнародної допомоги у 2026 році та 30 млрд доларів у 2027 році.
Водночас на наступний рік ідентифіковані джерела лише 22 млрд доларів. Щодо решти коштів зараз йдуть переговори.
"Частиною цих перемовин буде наша взаємодія з МВФ. Адже ми з ними працюємо над тим, щоб сформувати певну концепцію і підхід до нової, оновленої програми розширеного фінансування", сказав він.
Голова НБУ заявив, що нова програма "врахує вже нові реалії, пов'язані з безпековими ризиками, динамікою відновлення, макрокономічною ситуацією і геополітикою".
За прогнозом НБУ, у 2025 році очікується надходження приблизно 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги, з яких Україна вже отримала майже 24 млрд доларів Серед решти 30 млрд доларів − найбільші надходження очікуються в межах програм ERA Loans (18 млрд доларів до кінця року) та Ukraine Facility (8 млрд доларів).
Програма з МВФ
Програма МВФ з Україною на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду та близько 150 млрд доларів від партнерів.
Новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україні потрібна нова програма. "Якщо базовий сценарій припускатиме, що війна продовжиться наступного року, досить імовірно, що у нас буде нова програма МВФ", - заявила Свириденко.
МВФ у червні оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.
Мінфін України уже схиляється до того, щоб закласти в проєкт бюджету сценарій продовження війни і підвищених витрат.
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