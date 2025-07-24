Нові реалії війни в Україні: НБУ підтвердив плани щодо нової програми з МВФ

Міжнародні партнери поки що гарантували Україні лише третину необхідної фінансово допомоги на 2026-2027 роки. Києву може знадобитися нова програма МВФ на заміну ухваленій у 2023 році.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

Пишний повідомив, базовий сценарій макропрогнозу НБУ передбачає отримання 35 млрд доларів міжнародної допомоги у 2026 році та 30 млрд доларів у 2027 році.

Водночас на наступний рік ідентифіковані джерела лише 22 млрд доларів. Щодо решти коштів зараз йдуть переговори.

"Частиною цих перемовин буде наша взаємодія з МВФ. Адже ми з ними працюємо над тим, щоб сформувати певну концепцію і підхід до нової, оновленої програми розширеного фінансування", сказав він.

Голова НБУ заявив, що нова програма "врахує вже нові реалії, пов'язані з безпековими ризиками, динамікою відновлення, макрокономічною ситуацією і геополітикою".

За прогнозом НБУ, у 2025 році очікується надходження приблизно 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги, з яких Україна вже отримала майже 24 млрд доларів Серед решти 30 млрд доларів − найбільші надходження очікуються в межах програм ERA Loans (18 млрд доларів до кінця року) та Ukraine Facility (8 млрд доларів).