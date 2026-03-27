Програма "єБали" отримала важливе оновлення: що зміниться для військових

18:20 27.03.2026 Пт
Михайло Федоров анонсував розширення програми "Армія дронів.Бонус"
aimg Сергій Козачук
Програма "єБали" отримала важливе оновлення: що зміниться для військових

Українські військові підрозділи тепер можуть обмінювати єБали на компоненти для безпілотників та інших технологічних рішень через платформу Brave1 Market.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Нові можливості для підрозділів

За словами міністра, раніше система "Армія дронів.Бонус" дозволяла отримувати лише готові рішення, такі як безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби чи наземні роботизовані комплекси.

Відтепер перелік доступного майна розширено складниками, що дасть військовим змогу самостійно доукомплектовувати системи під конкретні бойові завдання та швидше адаптувати технології.

"Будуємо систему, де підрозділи визначають свої потреби та підсилюють спроможності під конкретні завдання", - наголосив очільник оборонного відомства.

Серед доступних компонентів з'явилися засоби зв’язку, відеокамери, приймачі, ретранслятори, засоби навігації та живлення, а також системи скидання та спеціалізоване програмне забезпечення.

Завдяки цим змінам армія отримує більше гнучкості, а середній термін постачання необхідного обладнання наразі становить близько 10 днів.

Підтримка виробників

Паралельно з розширенням асортименту запроваджується механізм авансування для виробників. Вони зможуть отримувати до 70% передплати за товари, які закуповуються за єБали.

Михайло Федоров пояснив, що таке рішення має стратегічне значення для галузі.

"Це дасть змогу виробникам масштабувати виробництво й швидше закривати потреби фронту", - зазначив міністр.

У команді Федорова знову зміни

Нагадаємо, останнім часом у керівництві оборонного відомства відбулася низка кадрових призначень. Зокрема, нещодавно уряд призначив нового заступника міністра оборони - Василь Шкураков відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит відомства.

Крім того, Михайло Федоров посилив команду фахівцями з цифровізації. Раніше посаду заступника міністра та генерального інспектора Міноборони обійняв ексфахівець, який працював над розвитком застосунку "Дія". Він опікується реформою закупівель та оцінкою ефективності підрозділів ЗСУ.

До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
