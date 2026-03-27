Программа "еБалы" получила важное обновление: что изменится для военных

Украинские военные подразделения теперь могут обменивать еБалы на компоненты для беспилотников и других технологических решений через платформу Brave1 Market.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Новые возможности для подразделений

По словам министра, ранее система "Армия дронов.Бонус" позволяла получать только готовые решения, такие как беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы или наземные роботизированные комплексы.

Отныне перечень доступного имущества расширен составляющими, что позволит военным самостоятельно доукомплектовывать системы под конкретные боевые задачи и быстрее адаптировать технологии.

"Строим систему, где подразделения определяют свои потребности и усиливают способности под конкретные задачи", - подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

Среди доступных компонентов появились средства связи, видеокамеры, приемники, ретрансляторы, средства навигации и питания, а также системы сброса и специализированное программное обеспечение.

Благодаря этим изменениям армия получает больше гибкости, а средний срок поставки необходимого оборудования сейчас составляет около 10 дней.

Поддержка производителей

Параллельно с расширением ассортимента вводится механизм авансирования для производителей. Они смогут получать до 70% предоплаты за товары, которые закупаются за еБалы.

Михаил Федоров пояснил, что такое решение имеет стратегическое значение для отрасли.

"Это позволит производителям масштабировать производство и быстрее закрывать потребности фронта", - отметил министр.