Програма "3000 км Україною": на яких поїздах влітку можна їздити безкоштовно (список)

Програма "3000 км Україною", яка дозволяє українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах річного ліміту, продовжує діяти і влітку 2026 року. Водночас у цей період кількість доступних маршрутів обмежена через високий попит на перевезення.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".
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В "Укрзалізниці" нагадали, що програма передбачає можливість безкоштовного проїзду у внутрішньому сполученні в межах річного ліміту 3000 кілометрів на одну людину.
Скористатися нею можна лише в окремих поїздах і вагонах, які перевізник визначає з урахуванням завантаженості рейсів та можливості забезпечити місцями пасажирів без шкоди для інших перевезень.
У компанії пояснили, що найбільше напрямків для безкоштовних поїздок традиційно доступні у так званий позапіковий сезон.
За інформацією перевізника, позапіковим періодом вважаються січень-лютий та жовтень - перші дні листопада.
Саме тоді завантаженість пасажирських поїздів зменшується приблизно на 30-50%, тому "Укрзалізниця" може запропонувати найбільшу кількість безкоштовних місць і маршрутів у межах програми.
Водночас компанія зазначає, що навіть в умовах війни намагається забезпечити стабільне сполучення між усіма регіонами країни, насамперед із великими містами та прифронтовими територіями.
У червні та липні 2026 року безкоштовні квитки за програмою "3000 км Україною" передбачені на окремих місцях у низці поїздів далекого сполучення.
Зокрема, скористатися програмою можна на маршрутах:
Безкоштовні поїздки також доступні на окремих регіональних маршрутах, серед яких:
В "Укрзалізниці" наголошують, що перелік поїздів, напрямків і кількість місць у межах програми можуть змінюватися залежно від попиту, завантаженості рейсів та оперативної ситуації з перевезеннями.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила програму "3000 км Україною" у грудні 2025 року. Вона дає змогу українцям безкоштовно подорожувати внутрішніми поїздами в межах річного ліміту 3000 кілометрів. Безкоштовні квитки доступні лише на окремих рейсах, які компанія визначає з урахуванням попиту та завантаженості поїздів.