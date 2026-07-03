RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Программа "3000 км по Украине": на каких поездах летом можно ездить бесплатно (список)

14:36 03.07.2026 Пт
3 мин
В УЗ отмечают, что количество бесплатных мест может меняться каждый день
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы могут бесплатно путешествовать на некоторых поездах (Getty Images)

Программа "3000 км по Украине", которая позволяет украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах годового лимита, продолжает действовать и летом 2026 года. В то же время в этот период количество доступных маршрутов ограничено из-за высокого спроса на перевозку.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".

Главное:

  • Суть программы: В Украине летом 2026 года продолжает действовать программа "3000 км по Украине", которая дает возможность каждому украинцу бесплатно проехать по железной дороге.
  • Летние ограничения: Поскольку в июне-июле спрос на пассажирские перевозки пиковый, УЗ ограничила количество бесплатных мест и рейсов.
  • Доступные места: Этим летом бесплатные места выделены в поездах дальнего следования, а также на региональных маршрутах.
  • Динамические изменения: В "Укрзализныце" отмечают, что перечень доступных поездов и количество бесплатных сидений в них не фиксированы - они могут меняться ежедневно в зависимости от оперативной загрузки рейсов и спроса.

Как работает программа "3000 км по Украине"

В "Укрзализныце" напомнили, что программа предусматривает возможность бесплатного проезда во внутреннем сообщении в пределах годового лимита 3000 километров на одного человека.

Воспользоваться ею можно только в отдельных поездах и вагонах, определяемых перевозчиком с учетом загруженности рейсов и возможности обеспечить местами пассажиров без ущерба для других перевозок.

В компании объяснили, что больше всего направлений для бесплатных поездок традиционно доступны в так называемый внепековый сезон.

Когда доступно больше бесплатных мест

По информации перевозчика, внепиковым периодом считаются январь-февраль и октябрь - первые дни ноября.

В это время загруженность пассажирских поездов уменьшается примерно на 30-50%, поэтому "Укрзализныця" может предложить наибольшее количество бесплатных мест и маршрутов в рамках программы.

В то же время, компания отмечает, что даже в условиях войны пытается обеспечить стабильное сообщение между всеми регионами страны, прежде всего с большими городами и прифронтовыми территориями.

Читайте также: Почему в поездах в жару есть вагоны без кондиционеров: объяснение УЗ

На каких поездах можно бесплатно путешествовать летом

В июне и июле 2026 года бесплатные билеты по программе "3000 км по Украине" предусмотрены на отдельных местах в ряде поездов дальнего следования.

В частности, воспользоваться программой можно на маршрутах:

  • №45 и №113 Харьков - Ужгород - Харьков;
  • №719/720 Харьков - Киев - Харьков;
  • №066/779 и №776/775 Киев - Сумы - Киев;
  • №143/144 Киев/Рахов - Сумы - Киев;
  • №86 и №128 Львов - Запорожье - Львов;
  • №101/102 Киев - Николаев/Лозовая - Киев;
  • №110 Львов - Николаев - Львов;
  • №122 Киев - Николаев - Киев;
  • №201-208 Николаев - Херсон - Николаев;
  • №103/104 Львов - Лозовая - Львов;
  • №141/142 Ивано-Франковск - Чернигов - Ивано-Франковск;
  • №753/754 Киев - Жмеринка - Киев.

На какие региональные рейсы доступны бесплатные билеты

Бесплатные поездки также доступны на отдельных региональных маршрутах, среди которых:

  • № 804 Львов - Ровно - Львов;
  • № 811/812 Харьков - Изюм - Харьков;
  • № 825/826 Хмельницкий - Львов - Хмельницкий;
  • №834 Запорожье - Днепр -Запорожье;
  • № 881/882 и № 883/884 Гребенка - Киев-Волынский - Гребенка;
  • № 886 Славутич/Чернигов – Киев-Волынский;
  • №892 Мотовиловка - Славутич - Киев-Волынский;
  • № 893/894 Конотоп - Киев - Нежин;
  • № 896 Шостка - Фастов - Шостка;
  • № 897/898 Нежин - Киев-Волынский - Нежин;
  • № 831/832 и № 833/834 Львов - Чоп - Львов;
  • № 835 Львов - Ужгород - Львов;
  • №857/858 Киев - Хмельницкий - Киев.

В "Укрзализныце" отмечают, что перечень поездов, направлений и количество мест в рамках программы могут меняться в зависимости от спроса, загруженности рейсов и оперативной ситуации с перевозками.

Напомним, "Укрзализныця" запустила программу "3000 км по Украине" в декабре 2025 года. Она позволяет украинцам бесплатно путешествовать на внутренних поездах в пределах годового лимита 3000 километров. Бесплатные билеты доступны только на отдельных рейсах, которые компания определяет с учетом спроса и загруженности поездов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяПоезда