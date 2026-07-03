Программа "3000 км по Украине": на каких поездах летом можно ездить бесплатно (список)

Программа "3000 км по Украине", которая позволяет украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах годового лимита, продолжает действовать и летом 2026 года. В то же время в этот период количество доступных маршрутов ограничено из-за высокого спроса на перевозку.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".
Главное:
В "Укрзализныце" напомнили, что программа предусматривает возможность бесплатного проезда во внутреннем сообщении в пределах годового лимита 3000 километров на одного человека.
Воспользоваться ею можно только в отдельных поездах и вагонах, определяемых перевозчиком с учетом загруженности рейсов и возможности обеспечить местами пассажиров без ущерба для других перевозок.
В компании объяснили, что больше всего направлений для бесплатных поездок традиционно доступны в так называемый внепековый сезон.
По информации перевозчика, внепиковым периодом считаются январь-февраль и октябрь - первые дни ноября.
В это время загруженность пассажирских поездов уменьшается примерно на 30-50%, поэтому "Укрзализныця" может предложить наибольшее количество бесплатных мест и маршрутов в рамках программы.
В то же время, компания отмечает, что даже в условиях войны пытается обеспечить стабильное сообщение между всеми регионами страны, прежде всего с большими городами и прифронтовыми территориями.
В июне и июле 2026 года бесплатные билеты по программе "3000 км по Украине" предусмотрены на отдельных местах в ряде поездов дальнего следования.
В частности, воспользоваться программой можно на маршрутах:
Бесплатные поездки также доступны на отдельных региональных маршрутах, среди которых:
В "Укрзализныце" отмечают, что перечень поездов, направлений и количество мест в рамках программы могут меняться в зависимости от спроса, загруженности рейсов и оперативной ситуации с перевозками.
Напомним, "Укрзализныця" запустила программу "3000 км по Украине" в декабре 2025 года. Она позволяет украинцам бесплатно путешествовать на внутренних поездах в пределах годового лимита 3000 километров. Бесплатные билеты доступны только на отдельных рейсах, которые компания определяет с учетом спроса и загруженности поездов.