Прогноз на найближчі дні: синоптики УкрГМЦ попереджають про мороз і перший сніг

Погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться - прийде відчутне похолодання. Місцями ймовірний не лише мороз, але і перший сніг.
Докладніше про прогноз на четвер, п'ятницю та суботу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, синоптичну ситуацію у четвер, 5 листопада, буде зумовлювати поле високого тиску - від потужного малорухомого антициклону з центром над Північним морем.
В цілому погода очікується:
У Карпатах вночі та вранці - місцями туман.
Вітер прогнозують північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
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Синоптики повідомили також, що з північного заходу до України буде надходити холодне повітря.
"В якому температура - дуже залежатиме від прояснень, спричиняючи вночі його (повітря, - Ред.) додаткове охолодження", - пояснили експерти УкрГМЦ.
В цілому температура повітря в нічні години:
Вдень спеціалісти УкрГМЦ прогнозують близько +4...+9°C.
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на наступні дні, у п'ятницю, 6 листопада, в Україну повернуться опади.
Вдень у більшості областей імовірні:
Температура повітря - і вночі, і вдень - від 0 до 6 градусів тепла.
У Карпатах та на Закарпатті вночі - від 0 до 5 градусів морозу.
Виходячи з попереднього прогнозу синоптиків УкрГМЦ, у суботу, 7 листопада, місцями ймовірний невеликий сніг:
Температура повітря при цьому очікується:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути листопад в Україні в цілому.
Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
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