Прогноз на ближайшие дни: синоптики УкрГМЦ предупреждают о морозе и первом снеге

Особенности погоды в Украине 5 ноября

По данным Украинского гидрометеорологического центра, синоптическую ситуацию в четверг, 5 ноября, будет предопределять поле высокого давления - от мощного малоподвижного антициклона с центром над Северным морем.

В целом погода ожидается:

облачная, с прояснениями;

преимущественно без осадков.

В Карпатах ночью и утром - местами туман.

Ветер прогнозируют северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

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Синоптики сообщили также, что с северо-запада в Украину будет поступать холодный воздух.

"В котором температура - будет очень зависеть от прояснений, вызывая ночью его (воздуха, - Ред.) дополнительное охлаждение", - объяснили эксперты УкрГМЦ.

В целом температура воздуха в ночные часы:

по Украине - может быть в пределах от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза ;

; на крайнем юге страны - до +2...+7°C.

Днем специалисты УкрГМЦ прогнозируют около +4...+9°C.

Особенности погоды в Украине 5 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится синоптическая ситуация 6 ноября

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на следующие дни, в пятницу, 6 ноября, в Украину вернутся осадки.

Днем в большинстве областей вероятны:

небольшой дождь;

мокрый снег.

Температура воздуха - и ночью, и днем - от 0 до 6 градусов тепла.

В Карпатах и на Закарпатье ночью - от 0 до 5 градусов мороза.

Особенности погоды в Украине 6 ноября (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться украинцам 7 ноября

Исходя из предварительного прогноза синоптиков УкрГМЦ, в субботу, 7 ноября, местами возможен небольшой снег:

ночью - по Украине (кроме запада);

днем - на юго-востоке.

Прогноз погоды в Украине от УкрГМЦ на 5-7 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

Температура воздуха при этом ожидается: