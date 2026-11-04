Прогноз на ближайшие дни: синоптики УкрГМЦ предупреждают о морозе и первом снеге

Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится - придет ощутимое похолодание. Местами вероятен не только мороз, но и первый снег.
Подробнее о прогнозе на четверг, пятницу и субботу, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
По данным Украинского гидрометеорологического центра, синоптическую ситуацию в четверг, 5 ноября, будет предопределять поле высокого давления - от мощного малоподвижного антициклона с центром над Северным морем.
В целом погода ожидается:
В Карпатах ночью и утром - местами туман.
Ветер прогнозируют северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
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Синоптики сообщили также, что с северо-запада в Украину будет поступать холодный воздух.
"В котором температура - будет очень зависеть от прояснений, вызывая ночью его (воздуха, - Ред.) дополнительное охлаждение", - объяснили эксперты УкрГМЦ.
В целом температура воздуха в ночные часы:
Днем специалисты УкрГМЦ прогнозируют около +4...+9°C.
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на следующие дни, в пятницу, 6 ноября, в Украину вернутся осадки.
Днем в большинстве областей вероятны:
Температура воздуха - и ночью, и днем - от 0 до 6 градусов тепла.
В Карпатах и на Закарпатье ночью - от 0 до 5 градусов мороза.
Исходя из предварительного прогноза синоптиков УкрГМЦ, в субботу, 7 ноября, местами возможен небольшой снег:
Температура воздуха при этом ожидается:
Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть ноябрь в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
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