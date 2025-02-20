Зеленський про зустріч з Келлогом: ми запропонували найшвидший шлях до угоди з США
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом 20 лютого. В ході них, зокрема, Україна запропонувала найшвидший шлях до угоди з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.
"Зустріч із генералом Келлогом. Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу", - написав він.
За словами Зеленського, це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась.
"Детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки. Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною", - зазначив він.
Угода України з США
Зеленський також підкреслив, що Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом США Дональдом Трампом щодо інвестицій і безпеки.
"Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами", - констатував Зеленський.
Візит Келлога в Україну
19 лютого спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до Києва. У планах візиту було зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, урядовцями та військовими, а також не відкидалася поїздка на фронт.
Зокрема, у день приїзду Келлог зустрівся з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.
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