Профільний комітет схвалив проєкт бюджету України на 2025 рік до другого читання
Бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді схвалити проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік у другому читання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання публікацію голови комітету Роксолани Підласи в у Facebook.
Судячи з її посту, запропоновані зміни мінімальні, а основні показники залишаються в редакції уряду.
Зокрема пропонується, що 2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме - закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони.
Крім того залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовуємо субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд гривень.
Також дозволили прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн).
Укрзалізниця отримає 128 млн на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично - залізничного полотна). Співфінансування - обов’язкова умова надання європейських коштів, повідомила Підласа.
Додали 277,1 млн гривень НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері. Також виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету). Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень),
"Решта - як подано урядом", - написала голова Бюджетного комітету.
Бюджет-2025
Нагадаємо, уряд подав до Ради проєкт бюджету на друге читання. Між першим та другим читанням у бюджеті фактично нічого не змінилося, окрім ліквідації Дорожнього фонду, відмови підвищувати зарплати прокурорам та скасування доплат частині пенсіонерів-чорнобильців.
В проєкті бюджету до другого читання уряд залишив норму, за якою для всіх громадян прожитковий мінімум та мінімальна зарплата заморожуються у 2025 році.
Ухвалення бюджету очікується 21 листопада.