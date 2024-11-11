ua en ru
Пн, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прокурорів позбавили підвищення зарплат наступного року

Україна, Понеділок 11 листопада 2024 10:59
UA EN RU
Прокурорів позбавили підвищення зарплат наступного року Фото: уряд відмовився від підвищення зарплат прокурорам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оклади прокурорам не будуть підвищуватися у 2025 році. У проєкті бюджету до другого читання відсутня норма про зростання окладів на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на проєкт закону №12000.

Таким чином, Кабінет міністрів врахував Бюджетні висновки Верховної Ради, ухвалені при голосуванні бюджету у першому читанні.

Кабмін в проєкті бюджету до першого читання пропонував підвищити розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора, на 31% - з 1600 гривень до 2102 гривень.

Спочатку бюджетний комітет підтримав це підвищення окладів. Однак при голосуванні в Раді депутати схвалили правку, якою пропонувалося прибрати з документа збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.

Заморожені прожитковий мінімум та мінімальна зарплата

Крім того, у проєкті бюджету до другого читання уряд залишив норму, за якою для всіх громадян прожитковий мінімум та мінімальна зарплата заморожуються у 2025 році.

Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

  • у місячному розмірі - 8000 гривень;
  • у погодинному розмірі - 48 гривень

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

Проєктом пропонується установити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, для працездатних осіб - 3028 гривень, для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), - 2361 гривня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет Верховна рада
NEWS
Росія вночі запустила більше 70 "Шахедів" та дві ракети: скільки збила ППО
Росія вночі запустила більше 70 "Шахедів" та дві ракети: скільки збила ППО
DAILY
Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста