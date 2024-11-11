Прокурорів позбавили підвищення зарплат наступного року

Оклади прокурорам не будуть підвищуватися у 2025 році. У проєкті бюджету до другого читання відсутня норма про зростання окладів на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на проєкт закону № 12000 .

Таким чином, Кабінет міністрів врахував Бюджетні висновки Верховної Ради, ухвалені при голосуванні бюджету у першому читанні.

Кабмін в проєкті бюджету до першого читання пропонував підвищити розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора, на 31% - з 1600 гривень до 2102 гривень.

Спочатку бюджетний комітет підтримав це підвищення окладів. Однак при голосуванні в Раді депутати схвалили правку, якою пропонувалося прибрати з документа збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.

Заморожені прожитковий мінімум та мінімальна зарплата

Крім того, у проєкті бюджету до другого читання уряд залишив норму, за якою для всіх громадян прожитковий мінімум та мінімальна зарплата заморожуються у 2025 році.

Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі - 8000 гривень;

у погодинному розмірі - 48 гривень

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

Проєктом пропонується установити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, для працездатних осіб - 3028 гривень, для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), - 2361 гривня.