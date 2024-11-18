Профильный комитет одобрил проект бюджета Украины на 2025 год ко второму чтению

Бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде одобрить проект закона о государственном бюджете на 2025 год во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комитета Роксоланы Подласы в Facebook.

Судя по ее посту, предложенные изменения минимальны, а основные показатели остаются в редакции правительства.

В частности, предлагается, что 2 млрд долларов (90 млрд гривен) кредитных средств поступят в государственный бюджет от Великобритании сугубо на покрытие военных расходов, а именно - закупку оружия. Они отражены по спецфонду внешних заимствований и расходам Минобороны.

Кроме того, оставили 4% НДФЛ (кроме военного) в громадах (то есть, в общей сложности будет 64% для громад) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, соответственно, отменяем субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд гривен.

Также разрешили прифронтовым громадам не перечислять реверс в государственный бюджет (в общей сложности 593 млн гривен).

Укрзализныця получит 128 млн на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры, (фактически – железнодорожного полотна). Софинансирование – обязательное условие предоставления европейских средств, сообщила Подласа.

Прибавили 277,1 млн гривен НАН, в том числе на исследования в военной сфере. Также исключили возможность политическим партиям покупать военные ОВГЗ (статья 49 бюджета). Исключили обязательство больницам держать деньги на счетах в Казначействе (пункт 28 заключительных положений),

"Остальные - как представлено правительством", - написала глава Бюджетного комитета.