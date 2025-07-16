Професіонали, керівники, робітники: кого більше в Україні
Найбільш численною групою працівників у професійній структурі зайнятості в Україні є кваліфіковані робітники. Їх частка у загальній структурі складає 42,9%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на масштабне Дослідження ринку праці 2024-2025.
Ця група працівників найбільше представлена у видобувній промисловості (58,3%), в секторі енергетики (50,4%) та переробній промисловості (49,3%).
Частка професіоналів і спеціалістів становить 22,7%, їх найбільше в освіті (38,5%), фінансовій та страховій діяльності (37,2%), в галузі інформації та телекомунікації (33,6%).
На некваліфікованих робітників припадає 15% від загальної чисельності працюючих на момент опитування (найбільше в галузях тимчасового розміщування й організації харчування - 30,2%, надання інших видів послуг - 22,2%, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 21,8%).
Службовці/адміністративні працівники - 9,8% та керівники/менеджери - 9,7% представлені більш однорідно в усіх галузях. Найбільший відсоток керівників працює у фінансовій та страховій діяльності, а службовців - в галузях транспорту та складського господарства.
Масштабне опитування роботодавців було здійснено Державним центром зайнятості в усіх підконтрольних Україні районах серед 54 677 підприємств. Опитування проводилося з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. Основними респондентами для великих та середніх підприємств стали керівники або спеціалісти відділів кадрів.
Попит на робітників та зарплати
Нагадаємо, третина українських роботодавців (32,1%) вказали, що планують у 2025 році наймати працівників.
У структурі найму працівників найбільший попит на ринку праці спостерігається серед кваліфікованих робітників із інструментом (25,9%) та робітників з обслуговування устаткування та машин (24,9%).
Значна частка найму у 2025 році припадає на найпростіші професії (12%). Відносно високий попит очікується на професіоналів (10,5%).
Менший попит спостерігається на працівників торгівлі та послуг (7,2%), керівників (6,2%), фахівців (6,2%), технічних службовців (3,8%) та кваліфікованих робітників сільського господарства (3,4%).
Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у першому кварталі 2025 року зросла на 24,1% до 23 460 гривень.
Найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 32,6% до 65 579 гривень.
На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 50 289 гривень. Зростання на 28,6%.
Найнижчі зарплати в освіті - 14 307 гривень. За рік зарплати зросли на 13,1%.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.