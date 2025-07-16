Професіонали, керівники, робітники: кого більше в Україні

Найбільш численною групою працівників у професійній структурі зайнятості в Україні є кваліфіковані робітники. Їх частка у загальній структурі складає 42,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на масштабне Дослідження ринку праці 2024-2025 .

Ця група працівників найбільше представлена у видобувній промисловості (58,3%), в секторі енергетики (50,4%) та переробній промисловості (49,3%).

Частка професіоналів і спеціалістів становить 22,7%, їх найбільше в освіті (38,5%), фінансовій та страховій діяльності (37,2%), в галузі інформації та телекомунікації (33,6%).

На некваліфікованих робітників припадає 15% від загальної чисельності працюючих на момент опитування (найбільше в галузях тимчасового розміщування й організації харчування - 30,2%, надання інших видів послуг - 22,2%, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 21,8%).

Службовці/адміністративні працівники - 9,8% та керівники/менеджери - 9,7% представлені більш однорідно в усіх галузях. Найбільший відсоток керівників працює у фінансовій та страховій діяльності, а службовців - в галузях транспорту та складського господарства.



Масштабне опитування роботодавців було здійснено Державним центром зайнятості в усіх підконтрольних Україні районах серед 54 677 підприємств. Опитування проводилося з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. Основними респондентами для великих та середніх підприємств стали керівники або спеціалісти відділів кадрів.