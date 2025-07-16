Профессионалы, руководители, рабочие: кого больше в Украине

Наиболее многочисленной группой работников в профессиональной структуре занятости в Украине являются квалифицированные рабочие. Их доля в общей структуре составляет 42,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на масштабное Исследование рынка труда 2024-2025 .

Эта группа работников больше всего представлена в добывающей промышленности (58,3%), в секторе энергетики (50,4%) и перерабатывающей промышленности (49,3%).

Доля профессионалов и специалистов составляет 22,7%, их больше всего в образовании (38,5%), финансовой и страховой деятельности (37,2%), в области информации и телекоммуникации (33,6%).

На неквалифицированных рабочих приходится 15% от общей численности работающих на момент опроса (больше всего в отраслях временного размещения и организации питания - 30,2%, предоставления других видов услуг - 22,2%, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 21,8%).

Служащие/административные работники - 9,8% и руководители/менеджеры - 9,7% представлены более однородно во всех отраслях. Наибольший процент руководителей работает в финансовой и страховой деятельности, а служащих - в отраслях транспорта и складского хозяйства.



Масштабный опрос работодателей был осуществлен Государственным центром занятости во всех подконтрольных Украине районах среди 54 677 предприятий. Опрос проводился с 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Основными респондентами для крупных и средних предприятий стали руководители или специалисты отделов кадров.