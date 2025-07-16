Профессионалы, руководители, рабочие: кого больше в Украине
Наиболее многочисленной группой работников в профессиональной структуре занятости в Украине являются квалифицированные рабочие. Их доля в общей структуре составляет 42,9%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на масштабное Исследование рынка труда 2024-2025.
Эта группа работников больше всего представлена в добывающей промышленности (58,3%), в секторе энергетики (50,4%) и перерабатывающей промышленности (49,3%).
Доля профессионалов и специалистов составляет 22,7%, их больше всего в образовании (38,5%), финансовой и страховой деятельности (37,2%), в области информации и телекоммуникации (33,6%).
На неквалифицированных рабочих приходится 15% от общей численности работающих на момент опроса (больше всего в отраслях временного размещения и организации питания - 30,2%, предоставления других видов услуг - 22,2%, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 21,8%).
Служащие/административные работники - 9,8% и руководители/менеджеры - 9,7% представлены более однородно во всех отраслях. Наибольший процент руководителей работает в финансовой и страховой деятельности, а служащих - в отраслях транспорта и складского хозяйства.
Масштабный опрос работодателей был осуществлен Государственным центром занятости во всех подконтрольных Украине районах среди 54 677 предприятий. Опрос проводился с 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Основными респондентами для крупных и средних предприятий стали руководители или специалисты отделов кадров.
Спрос на рабочих и зарплаты
Напомним, треть украинских работодателей (32,1%) указали, что планируют в 2025 году нанимать работников.
В структуре найма работников наибольший спрос на рынке труда наблюдается среди квалифицированных рабочих с инструментом (25,9%) и рабочих по обслуживанию оборудования и машин (24,9%).
Значительная доля найма в 2025 году приходится на простейшие профессии (12%). Относительно высокий спрос ожидается на профессионалов (10,5%).
Меньший спрос наблюдается на работников торговли и услуг (7,2%), руководителей (6,2%), специалистов (6,2%), технических служащих (3,8%) и квалифицированных рабочих сельского хозяйства (3,4%).
Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в первом квартале 2025 года выросла на 24,1% до 23 460 гривен.
Самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 32,6% до 65 579 гривен.
На втором месте - "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 50 289 гривен. Рост на 28,6%.
Самые низкие зарплаты в образовании - 14 307 гривен. За год зарплаты выросли на 13,1%.
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