Проект закона об олигархах противоречит демократии и верховенству права, - эксперт
Проект закона об олигархах противоречит демократии, верховенству права и приведет к ухудшению отношения европейских стран к Украине.
Об этом заявил вице-президент Havas Group (Франция) Стефан Фукс во время выступления в Киеве.
"Такой закон у нас был бы антиконституционным, потому что принятие закона о занесении лица в реестр том, что вы обладаете СМИ, будет противоречить демократии и верховенству права, потому что вы направляете его против конкретной категории людей. Это однозначно не будет способствовать пониманию между Францией и Украиной", - заявил Стефан Фукс.
Проект закона об олигархах он сравнил с реестром евреев, которые в 1941 году создавали пособники нацистов во Франции.
"Последний раз мы создавали такой реестр в 1941 году, когда мы во Франции сотрудничали с нацистами. Мы основали реестр для евреев. Это было ужасно", - добавил Стефан Фукс.
Предоставляем 2 сентября Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
Позже Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Это решение поприветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.