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Проект закона об олигархах противоречит демократии и верховенству права, - эксперт

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Киев, Воскресенье 12 сентября 2021 13:32
Проект закона об олигархах противоречит демократии и верховенству права, - эксперт Фото: проект закона об олигархах противоречит демократии и верховенству права (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Проект закона об олигархах противоречит демократии, верховенству права и приведет к ухудшению отношения европейских стран к Украине.

Об этом заявил вице-президент Havas Group (Франция) Стефан Фукс во время выступления в Киеве.

"Такой закон у нас был бы антиконституционным, потому что принятие закона о занесении лица в реестр том, что вы обладаете СМИ, будет противоречить демократии и верховенству права, потому что вы направляете его против конкретной категории людей. Это однозначно не будет способствовать пониманию между Францией и Украиной", - заявил Стефан Фукс.

Проект закона об олигархах он сравнил с реестром евреев, которые в 1941 году создавали пособники нацистов во Франции.

"Последний раз мы создавали такой реестр в 1941 году, когда мы во Франции сотрудничали с нацистами. Мы основали реестр для евреев. Это было ужасно", - добавил Стефан Фукс.

Предоставляем 2 сентября Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

Позже Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Это решение поприветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.

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