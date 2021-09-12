Проект закону про олігархів суперечить демократії і верховенству права, - експерт
Проект закону про олігархів суперечить демократії, верховенству права і призведе до погіршення ставлення європейських країн до України.
Про це заявив віце-президент Havas Group (Франція) Стефан Фукс під час виступу в Києві.
"Такий закон у нас був би антиконституційним, тому що ухвалення закону про занесення особи до реєстру тому, що ви володієте ЗМІ, буде суперечити демократії і верховенству права, тому що ви спрямовуєте його проти конкретної категорії людей. Цей проект закону жахає нас. Це однозначно не сприятиме розумінню між Францією та Україною", - заявив Стефан Фукс.
Проект закону про олігархів він порівняв з реєстром євреї, які у 1941 році створювали пособники нацистів у Франції.
"Останній раз ми створювали такий реєстр у 1941 році, коли ми у Франції співпрацювали з нацистами. Ми заснували реєстр для євреїв. Це було жахливо", - додав Стефан Фукс.
Надаємо, 2 вересня Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.
Пізніше Разумков направив законопроект №5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію). Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати.