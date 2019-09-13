Проект Госбюджета-2020 могут рассмотреть на следующей неделе, - Арахамия

Рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2020 год должно начаться на следующей пленарной неделе. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на следующей неделе будет представлена первая версия документа Государственный бюджет.

"Если мы работаем в турборежиме, то они (Кабмин -ред.) в мегатурборежиме работают. Я думаю, что на следующей неделе они будут какую-то первую версию бюджета нам показывать. Но у нас не будет турборассмотрения (проекта госбюджета - ред.)", - заявил Арахамия.

По его словам, документ проекта Госбюджета на следующий год довольно объемный. Депутат подтвердил, что рассмотрение бюджета в сессионном зале может начаться уже на следующей пленарной неделе 17-18 сентября, и длиться на протяжении нескольких недель.

"Бюджетной ночи - нет (не ожидать - ред.). Но, я думаю, что бюджетных три недели ночных надо ожидать", - добавил глава фракции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук сообщила, что проект государственного бюджета на 2020 год будет внесен на рассмотрение парламента на этой неделе. По ее словам, проект бюджета создается "в треугольнике" переговоров с МВФ.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину внести проект государственного бюджета на 2020 год к 15 сентября. Зеленский назначил ответственными за представление госбюджета прем'ер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Добавим, что председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год на пленарной неделе с 17 по 20 сентября.