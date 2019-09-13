Проект Держбюджету-2020 можуть розглянути наступного тижня, - Арахамія

Розгляд проекту Державного бюджету на 2020 рік має розпочатись наступного пленарного тижня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наступного тижня буде представлена перша версія документу про Державний бюджет.

"Якщо ми працюємо в турборежимі, то вони (Кабмін -ред.) в мегатурборежимі працюють. Я думаю, що наступного тижня вони будуть якусь першу версію бюджету нам показувати. Але у нас не буде турборозгляду (проекту держбюджету - ред.)", - заявив Арахамія.

За його словами, документ проекту Держбюджету на наступний рік є доволі об'ємним. Депутат підтвердив, що розгляд бюджету у сесійній залі може розпочатись вже наступного пленарного тижня 17-18 вересня, та тривати впродовж кількох тижнів.

"Бюджетної ночі - ні (не очікувати - ред.). Але, я думаю, що бюджетних три тижні нічних треба очікувати", - додав голова фракції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що представник Кабінету міністрів у Верховній раді Ірина Верещук повідомила, що проект державного бюджету на 2020 рік буде внесений на розгляд парламенту на цьому тижні. За її словами, проект бюджету створюється "в трикутнику" переговорів з МВФ.

Крім того, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Зеленський призначив відповідальними за подання держбюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Додамо, що голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне проект державного бюджету на 2020 рік на пленарному тижні з 17 по 20 вересня.