Названа дата подачи госбюджета-2020 в Верховную раду

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект бюджета будет внесен 15 сентября

Проект бюджета на 2020 год будет внесен на рассмотрение парламента на этой неделе. Об этом сообщила представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, проект бюджета создается "в треугольнике" переговоров с МВФ.

"Государственный бюджет на 2020 год планируем внести в Верховную Раду 15 сентября. Понятно, что все происходит в треугольнике переговоров с МВФ, а также плана действий Кабинета министров. Будет ли работать Верховная Рада 15 сентября мы хотим услышать от нашего спикера. Потому что важно, чтобы были внесены и не нарушено законодательство. Рассматривать будем уже со следующей недели ", - заявила Верещук.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров презентует проект госбюджета на 2020 год в воскресенье, 15 сентября. Верещук заявила, что в новом бюджете еще обсуждается вопрос повышения социальных выплат.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Камбину внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Зеленский назначил ответственными за представление госбюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год на пленарной неделе с 17 по 20 сентября.