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В Раде рассказали, когда рассмотрят бюджет на 2020 год

Новости » Политика    09.09.2019 - 11:39
В Раде рассказали, когда рассмотрят бюджет на 2020 год
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков напомнил Кабмину о необходимости внесения бюджета до 15 сентября

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год на пленарной неделе с 17 по 20 сентября. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего на той пленарной неделе планируется рассмотреть 38 вопросов.

"На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов. В частности, проект государственного бюджета на 2020 год... Напоминаю еще раз, что Кабмин должен внести проект бюджета до 15 сентября. Я надеюсь, это будет плодотворная эффективная работа", - отметил спикер ВР.

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что проект государственного бюджета на 2020 год будет вовремя подан в парламент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Камбину внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Президент назначил ответственными за представление госбюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 августа Маркарова заявила, что работа Министерства финансов Украины над проектом государственного бюджета на 2020 год находится на финальной стадии.

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Новости Украины бюджетВерховная РадаДмитрий Разумков
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