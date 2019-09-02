Зеленский поручил правительству внести проект госбюджета до 15 сентября

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент распорядился выполнить норму Бюджетного кодекса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству Украины внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент назначил ответственными за подачу государственного бюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

"Государственный бюджет Украины на 2020 год. Внести - на рассмотрение парламента законопроект. Срок до 15 сентября 2019", - заявил Зеленский.

При этом президент заявил, что в проекте госбюджета должен быть заложен экономический рост.

Отметим, согласно Бюджетному кодексу, Кабинет министров должен подать проект государственного бюджета на следующий год до 15 сентября.

Напомним, Оксана Маркарова сохранила свою должность министра финансов в новом правительстве Украины.