ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский поручил правительству внести проект госбюджета до 15 сентября

Новости » Экономика    02.09.2019 - 12:34
Зеленский поручил правительству внести проект госбюджета до 15 сентября
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент распорядился выполнить норму Бюджетного кодекса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству Украины внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент назначил ответственными за подачу государственного бюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

"Государственный бюджет Украины на 2020 год. Внести - на рассмотрение парламента законопроект. Срок до 15 сентября 2019", - заявил Зеленский.

При этом президент заявил, что в проекте госбюджета должен быть заложен экономический рост.

Отметим, согласно Бюджетному кодексу, Кабинет министров должен подать проект государственного бюджета на следующий год до 15 сентября.

Напомним, Оксана Маркарова сохранила свою должность министра финансов в новом правительстве Украины.

Зеленский заявил о начале строительства моста в Станице Луганской У Зеленского ожидают, что обмен пленными состоится в ближайшее время
Новости Украины Владимир Зеленскийбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь