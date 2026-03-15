UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Продукти замість утилізації будуть передавати нужденним: що зміниться в Україні й для кого

07:30 15.03.2026 Нд
4 хв
Продовольчої підтримки потребують сьогодні мільйони людей, тож держава змінює "політику"
aimg Ірина Костенко
Гуманітарної допомоги потребують мільйони українців (фото ілюстративне: Getty Images)

Поки мільйони людей потребують допомоги, тонни придатних продуктів опиняються щороку на утилізації. Тож в Україні вирішили запровадити європейську систему банків продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Головне:

  • Важливі зміни: в Україні планують створити розвинуту систему банків продовольства - food banking.
  • Як це працює: виробники, ритейл та інші постачальники спрямовуватимуть надлишки продукції до спеціальних банків, які формуватимуть набори для вразливих верств населення.
  • Масштаб проблеми: в Україні щороку утилізують близько 2,7 млн тонн їжі (значна частина якої ще придатна до споживання), хоча гуманітарної допомоги потребують щонайменше 12,7 млн людей.
  • Запуск системи: для повноцінного старту потрібні окремі законодавчі зміни, які "пропишуть" зрозумілі правила для всіх.
  • Очікуваний результат: розвиток мережі банків продовольства матиме одночасно соціальний, економічний та екологічний ефект.

Співпраця з Федерацією банків продовольства

Громадянам розповіли, що Мінекономіки та Українська федерація банків продовольства підписали меморандум про співпрацю - щодо розвитку системи food banking.

При цьому Українська федерація банків продовольства - це неприбуткова благодійна організація, заснована у 2022 році за підтримки Європейської федерації банків продовольства (FEBA).

Уточнюється, що документ підписали 11 березня 2026 року:

  • заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький;
  • голова правління Української федерації банків продовольства Дмитро Шкрабатовський.

"Йдеться про розвиток в Україні системи банків продовольства - механізму, який дає змогу передавати придатні до споживання продукти людям, які потребують допомоги, замість їх утилізації", - пояснили українцям.

Зазначається, що підписаний меморандум закладає основу для спільної роботи у сфері:

  • продовольчої безпеки;
  • підтримки вразливих груп населення;
  • зменшення харчових втрат.

Так, сторони домовилися працювати над:

  • розвитком системи банків продовольства;
  • підготовкою законодавчих змін (рішень, які мають створити умови для передачі придатних до споживання продуктів на благодійні потреби);
  • впровадженням в Україні підходів, які вже давно працюють у країнах ЄС.

Меморандум про співпрацю підписали Висоцький і Шкрабатовський (фото: me.gov.ua)

Як зміниться державна політика у цій сфері

Згідно з інформацією Мінекономіки, в Україні:

  • щороку утилізують близько 2,7 млн тонн харчових продуктів (значна частина яких ще придатна до споживання);
  • мільйони людей потребують продовольчої підтримки.

Саме тому розвиток системи food banking розглядається не як окрема благодійна ініціатива, а як частина сучасної державної політики у сфері продовольчої безпеки.

"Для нас це рішення - передусім про людей і про здоровий підхід до ресурсів та зміцнення продовольчої безпеки", - наголосив Висоцький.

Він пояснив, що "придатні до споживання продукти мають не знищуватися, а доходити до тих, хто справді потребує підтримки".

"Саме так працює сучасна продовольча безпека: коли держава, бізнес і громадський сектор разом зменшують втрати, допомагають людям і водночас знижують навантаження на довкілля", - додав урядовець.

У результаті, за його словами, виграють усі:

  • люди отримують допомогу;
  • бізнес скорочує витрати;
  • країна формує відповідальну систему використання продовольства.

Як працює система банків продовольства

У Мінекономіки повідомили, що станом на 2025 рік гуманітарної допомоги потребували 12,7 млн українців.

"Крім того, офіційно зареєстровано понад 4,59 млн внутрішньо переміщених осіб, а також мільйони людей з інвалідністю та пенсіонерів із низьким рівнем доходу", - додали у відомстві.

Зазначається, що за таких умов система банків продовольства для України - це вже не додаткова опція, а практична необхідність.

При цьому суть цієї системи проста: "продукти, які ще придатні до споживання, але вже не будуть продані, не утилізують, а передають людям, які цього потребують".

Йдеться про те, що:

  • виробники, ритейл та інші постачальники - спрямовують таку продукцію до банків продовольства;
  • банки продовольства - збирають її, формують набори й передають далі.

Уточнюється, що така практика багато років успішно працює в Європі та США:

  • зменшує харчові втрати;
  • допомагає людям;
  • об'єднує державу, бізнес та громадський сектор.

Коли банки продовольства "запустять" в Україні

Насамкінець громадянам розповіли, що важлива частина співпраці - підготовка законодавчих змін, які дадуть змогу повноцінно запустити систему банків продовольства в Україні.

Зокрема, йдеться про окремий закон, зрозумілі правила щодо:

  • строків реалізації та споживання продуктів;
  • податкових стимулів для передачі їжі на благодійність;
  • норм, які мають зменшити утилізацію придатних до споживання продуктів.

Наголошується, що таке рішення матиме одночасно соціальний, економічний та екологічний ефект:

  • люди, які потребують допомоги, отримуватимуть більше продуктів;
  • бізнес - менше витрачатиме на утилізацію;
  • довкілля - менше потерпатиме від харчових відходів.

"Розвиток мережі банків продовольства дозволить відповідальніше використовувати ресурси, скорочувати харчові втрати та розширювати продовольчу підтримку для людей", - підсумували у Мінекономіки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
