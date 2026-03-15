Продукти замість утилізації будуть передавати нужденним: що зміниться в Україні й для кого

Поки мільйони людей потребують допомоги, тонни придатних продуктів опиняються щороку на утилізації. Тож в Україні вирішили запровадити європейську систему банків продовольства.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Громадянам розповіли, що Мінекономіки та Українська федерація банків продовольства підписали меморандум про співпрацю - щодо розвитку системи food banking.
При цьому Українська федерація банків продовольства - це неприбуткова благодійна організація, заснована у 2022 році за підтримки Європейської федерації банків продовольства (FEBA).
Уточнюється, що документ підписали 11 березня 2026 року:
"Йдеться про розвиток в Україні системи банків продовольства - механізму, який дає змогу передавати придатні до споживання продукти людям, які потребують допомоги, замість їх утилізації", - пояснили українцям.
Зазначається, що підписаний меморандум закладає основу для спільної роботи у сфері:
Так, сторони домовилися працювати над:
Згідно з інформацією Мінекономіки, в Україні:
Саме тому розвиток системи food banking розглядається не як окрема благодійна ініціатива, а як частина сучасної державної політики у сфері продовольчої безпеки.
"Для нас це рішення - передусім про людей і про здоровий підхід до ресурсів та зміцнення продовольчої безпеки", - наголосив Висоцький.
Він пояснив, що "придатні до споживання продукти мають не знищуватися, а доходити до тих, хто справді потребує підтримки".
"Саме так працює сучасна продовольча безпека: коли держава, бізнес і громадський сектор разом зменшують втрати, допомагають людям і водночас знижують навантаження на довкілля", - додав урядовець.
У результаті, за його словами, виграють усі:
У Мінекономіки повідомили, що станом на 2025 рік гуманітарної допомоги потребували 12,7 млн українців.
"Крім того, офіційно зареєстровано понад 4,59 млн внутрішньо переміщених осіб, а також мільйони людей з інвалідністю та пенсіонерів із низьким рівнем доходу", - додали у відомстві.
Зазначається, що за таких умов система банків продовольства для України - це вже не додаткова опція, а практична необхідність.
При цьому суть цієї системи проста: "продукти, які ще придатні до споживання, але вже не будуть продані, не утилізують, а передають людям, які цього потребують".
Йдеться про те, що:
Уточнюється, що така практика багато років успішно працює в Європі та США:
Насамкінець громадянам розповіли, що важлива частина співпраці - підготовка законодавчих змін, які дадуть змогу повноцінно запустити систему банків продовольства в Україні.
Зокрема, йдеться про окремий закон, зрозумілі правила щодо:
Наголошується, що таке рішення матиме одночасно соціальний, економічний та екологічний ефект:
"Розвиток мережі банків продовольства дозволить відповідальніше використовувати ресурси, скорочувати харчові втрати та розширювати продовольчу підтримку для людей", - підсумували у Мінекономіки.
