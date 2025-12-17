Не для продовження війни. Мерц назвав головну мету репараційного кредиту для України
Надання заморожених російських активів Україні необхідне для завершення війни. Відповідне рішення Європейського Союзу дасть РФ зрозуміти, що подальша агресія є марною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца під час виступу в Бундестазі.
Він зазначив, що вирішальне питання полягає в тому, чи зможе Євросоюз зробити заморожені російські активи придатними для оборони України.
"Ми робимо це не для того, щоб продовжити війну, а щоб покласти їй край і дати Росії зрозуміти, що продовження цієї війни є марним", - підкреслив Мерц.
Канцлер Німеччини заявив, що йдеться про суму до 90 мільярдів євро, якої, за його словами, вистачить для фінансування Збройних сил України щонайменше ще на два роки.
Репараційний кредит для України
Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала надати Україні репараційний кредит на 140 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії
У Брюсселі 18-19 грудня лідери країн-членів Європейського союзу повинні будуть ухвалити рішення, як саме буде надаватись фінансова підтримка Україні на 2026-2027 роки.
Якщо домовитися не вдасться, то ЄС розглядатиме "план Б" - перехідний кредит за рахунок запозичень блоку для підтримки України на початку 2026 року.
Водночас Німеччина попередила ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.
Також повідомлялося, що США чинять тиск на низку країн ЄС, щоб блок відмовився використовувати заморожені активи РФ на потреби України. Якщо рішення не ухвалять, Київ може зіткнутися з економічними проблемами.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті ЄС, де обговорять репараційний кредит.