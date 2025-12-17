ua en ru
Не для продолжения войны. Мерц назвал главную цель репарационного кредита для Украины

Германия, Среда 17 декабря 2025 19:28
UA EN RU
Не для продолжения войны. Мерц назвал главную цель репарационного кредита для Украины Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Предоставление замороженных российских активов Украине необходимо для завершения войны. Соответствующее решение Европейского Союза даст РФ понять, что дальнейшая агрессия является бесполезной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца во время выступления в Бундестаге.

Он отметил, что решающий вопрос заключается в том, сможет ли Евросоюз сделать замороженные российские активы пригодными для обороны Украины.

"Мы делаем это не для того, чтобы продолжить войну, а чтобы положить ей конец и дать России понять, что продолжение этой войны является бесполезным", - подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии заявил, что речь идет о сумме до 90 миллиардов евро, которой, по его словам, хватит для финансирования Вооруженных сил Украины минимум еще на два года.

Репарационный кредит для Украины

Напомним, Европейская комиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов России

В Брюсселе 18-19 декабря лидеры стран-членов Европейского союза должны будут принять решение, как именно будет предоставляться финансовая поддержка Украине на 2026-2027 годы.

Если договориться не удастся, то ЕС будет рассматривать "план Б" - переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.

В то же время Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.

Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины. Если решение не примут, Киев может столкнуться с экономическими проблемами.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите ЕС, где обсудят репарационный кредит.

