ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Новака задержали в рамках совместной польско-украинской операции

Понедельник 20 июля 2020 10:50
Новака задержали в рамках совместной польско-украинской операции
фото: Славомир Новак (ukr.media)
Автор: Александр Белоус

Новака подозревают в коррупции

Бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака задержали в рамках совместной польско-украинской операции. Новаку предъявят обвинения в коррупции.

Об этом сообщает Центральное антикоррупционное бюро Польши.

Согласно сообщению, расследование проводится одновременно Центральным антикоррупционным бюро и районной прокуратурой в Варшаве, а также Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

"Задержанные будут доставлены в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения. Расследование касается предполагаемой коррупционной деятельности и участия в организованной преступной группе", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака.

Его и еще двух человек подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Отметим, Новак с 2011 по 2013 год работал на должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. Также он занимал должность главы "Укравтодора" с 2016 года до 2019 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Наталия НовакПольша
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь