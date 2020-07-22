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В Ужгород прилетели хасиды-паломники

Ужгород, Среда 22 июля 2020 14:59
В Ужгород прилетели хасиды-паломники
Фото: борт с хасидами (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Дмитрий Левицкий

Хасиды планируют посетить могилу одного из духовных лидеров в Буштино

Сегодня, 22 июля, в Ужгородском международном аэропорту приземлился чартерный самолет из Израиля. Самолет доставил в Украину хасидов-паломников.

Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация.

В ОГА отметили, что хасиды ежегодно прилетают в Закарпатскую область, чтобы посетить могилу одного из духовных лидеров общины на еврейском кладбище вблизи синагоги в Буштино Тячевского района.

Отметим, самым популярным местом паломничества хасидов в Украине является город Умань, где похоронен их духовный лидер цадик Нахман. Ежегодно на иудейский Новый год в город прибывают десятки тысяч хасидов. Однако, в этом году паломничество хасидов под вопросом из-за пандемии коронавируса.

Против прибытия хасидов в Умань в этом году выступил мэр города Александр Цебрий.

О невозможности паломничества хасидов в Умань в этом году также заявляли в украинском Министерстве иностранных дел, ведь Израиль сейчас находится в списке "красных" стран по распространению коронавируса.

Однако, в украинском правительстве до сих пор не решили, что делать с нынешним паломничеством хасидов в Умань.

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Новости Украины Ужгородпаломникихасиды
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