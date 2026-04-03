Продаж частки у майні: чи обов'язково питати дозволу в інших власників
Розпоряджатися своєю часткою майна українці можуть самостійно. Проте закон вимагає дотриматися особливої процедури, щоб угоду потім не скасували через суд.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.
Що каже закон про типи власності
Згідно з чинним законодавством, майно, яке належить кільком людям одночасно, вважається спільною власністю. При цьому буває вона двох видів:
- спільна часткова - коли чітко визначено, яка саме частка належить кожному власнику (наприклад, 1/2 або 1/3).
- спільна сумісна - коли частки не визначені (як зазвичай буває у подружжя).
При цьому важливо розуміти, що співвласник володіє не конкретною кімнатою "в натурі", а правом на частку в усьому майні загалом.
Чи потрібна згода на продаж
Згідно з Цивільним кодексом, українці мають право самостійно розпоряджатися своєю часткою майна.
Це означає, що її можна продати, подарувати або заповісти.
В цілому згода інших співвласників на відчуження частки майна не потрібна. Проте у випадку саме продажу - діє правило переважного права.
Головне про правила продажу:
- першочергове право - співвласники мають перевагу перед іншими покупцями (вони можуть купити вашу частку за тією ж ціною та на тих самих умовах);
- письмове повідомлення - інших власників майна необхідно офіційно (бажано - через нотаріуса) повідомити про намір продати частку та вказати ціну (або інші наявні умови);
- терміни очікування - якщо йдеться про нерухомість, співвласники мають один місяць - від дня отримання ними повідомлення - на прийняття рішення (для рухомого майна цей термін становить 10 днів)
- право вибору - якщо купити частку захотіли одразу кілька співвласників, людина сама обирає, кому з них її продати.
Коли переважне право не діє
Законодавство передбачає також випадки, коли повідомляти інших власників та чекати на їхнє рішення не потрібно.
Це стосується таких угод:
- оформлення договору дарування або міни;
- укладення договору ренти чи довічного утримання;
- складання заповіту або спадкового договору;
- внесення частки до статутного капіталу фірми.
Ризики порушення процедури
Якщо ви продасте частку сторонній особі, не повідомивши про це співвласників, вони мають право звернутися до суду.
В цілому право вимагати переведення на них прав покупця вони мають впродовж року.
У такому разі позивач повинен внести на депозит суду повну вартість частки, яку за договором мав сплатити покупець.
"Передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності іншій особі не допускається", - підсумували у Мін'юсті.
Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.