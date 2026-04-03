ua en ru
Пт, 03 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Продаж частки у майні: чи обов'язково питати дозволу в інших власників

07:30 03.04.2026 Пт
3 хв
Виявляється, для угоди згода інших власників не потрібна, але є одна важлива умова
aimg Ірина Костенко
Продаж частки у майні: чи обов'язково питати дозволу в інших власників Співвласники мають переважне право тільки у випадку купівлі-продажу частки майна (фото ілюстративне: Getty Images)

Розпоряджатися своєю часткою майна українці можуть самостійно. Проте закон вимагає дотриматися особливої процедури, щоб угоду потім не скасували через суд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.

Читайте також: Розлучення та гроші: адвокатка назвала майно, яке неможливо розділити при розриві шлюбу

Що каже закон про типи власності

Згідно з чинним законодавством, майно, яке належить кільком людям одночасно, вважається спільною власністю. При цьому буває вона двох видів:

  • спільна часткова - коли чітко визначено, яка саме частка належить кожному власнику (наприклад, 1/2 або 1/3).
  • спільна сумісна - коли частки не визначені (як зазвичай буває у подружжя).

При цьому важливо розуміти, що співвласник володіє не конкретною кімнатою "в натурі", а правом на частку в усьому майні загалом.

Чи потрібна згода на продаж

Згідно з Цивільним кодексом, українці мають право самостійно розпоряджатися своєю часткою майна.

Це означає, що її можна продати, подарувати або заповісти.

В цілому згода інших співвласників на відчуження частки майна не потрібна. Проте у випадку саме продажу - діє правило переважного права.

Головне про правила продажу:

  • першочергове право - співвласники мають перевагу перед іншими покупцями (вони можуть купити вашу частку за тією ж ціною та на тих самих умовах);
  • письмове повідомлення - інших власників майна необхідно офіційно (бажано - через нотаріуса) повідомити про намір продати частку та вказати ціну (або інші наявні умови);
  • терміни очікування - якщо йдеться про нерухомість, співвласники мають один місяць - від дня отримання ними повідомлення - на прийняття рішення (для рухомого майна цей термін становить 10 днів)
  • право вибору - якщо купити частку захотіли одразу кілька співвласників, людина сама обирає, кому з них її продати.

Коли переважне право не діє

Законодавство передбачає також випадки, коли повідомляти інших власників та чекати на їхнє рішення не потрібно.

Це стосується таких угод:

  • оформлення договору дарування або міни;
  • укладення договору ренти чи довічного утримання;
  • складання заповіту або спадкового договору;
  • внесення частки до статутного капіталу фірми.

Ризики порушення процедури

Якщо ви продасте частку сторонній особі, не повідомивши про це співвласників, вони мають право звернутися до суду.

В цілому право вимагати переведення на них прав покупця вони мають впродовж року.

У такому разі позивач повинен внести на депозит суду повну вартість частки, яку за договором мав сплатити покупець.

"Передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності іншій особі не допускається", - підсумували у Мін'юсті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про статус спільної власності у цивільному шлюбі, а також шляхи уникнення "майнових непорозумінь" і претензій (на випадок можливого розриву в майбутньому).

Крім того, ми пояснювали, як законно продати житло, якщо там зареєстрована дитина.

Читайте також, чи конфіскують майно, якщо довго не сплачувати штрафи ТЦК.

Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство юстиції України Бізнес Житло Правила поведінки Поради Квартири Юридичні поради
Новини
РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалько — керівниця рубрики Війна в Україні