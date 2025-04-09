Як законно продати житло, якщо там зареєстрована дитина: поради юриста

Продаж житла, у якому зареєстровані діти, має низку юридичних обмежень, навіть якщо самі діти не є його власниками. Закон захищає житлові права неповнолітніх, тому для продажу такої нерухомості треба дозвіл органу опіки.

РБК-Україна розпитало голову комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, керівницю Адвокатського Бюро Тетяну Даниленко про те, чи можна продати житло, якщо у ньому прописані діти.

Чи можна продати житло, у якому прописані діти

"Продаж нерухомості, в якій проживає неповнолітня дитина, є непростим юридичним завданням попри зовні нескладну конструкцію правочину купівлі-продажу", - каже юрист.

Законодавство чітко визначає, що будь-які дії щодо нерухомого майна, яке належить або зареєстроване на неповнолітніх, повинні забезпечувати їхні житлові права. Головний регулюючий орган у таких випадках - це орган опіки та піклування.

"Дозвіл органу опіки та піклування є обов’язковим у всіх випадках, коли йдеться про здійснення операцій з нерухомістю та учасниками цього процесу є особи віком до 18 років. Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається органом опіки та піклування після перевірки, що проводиться протягом 10 днів", - пояснює Даниленко.

Важливо знати:

дозвіл органу опіки та піклування - обов’язковий, якщо дитина є власником (співвласником) або зареєстрована у житлі, що відчужується;

забезпечення альтернативного житла - дитина не може залишитися без зареєстрованого місця проживання;

процедура зняття з реєстрації - можлива лише після надання іншого місця реєстрації.

Як продавати житло, де зареєстровані неповнолітні

"Слід розмежувати дві можливі ситуації, коли: дитина є власником (співвласником) нерухомого майна, і коли дитина лише зареєстрована в житловому приміщенні", - говорить експерт.

У першому випадку потрібно зважити на таке:

про врахування інтересів дитини та обов’язкове отримання згоди органу опіки та піклування вже йшлося;

відчужуючи майно малолітньої чи неповнолітньої особи, законні представники повинні забезпечити таку особу іншим житлом, яке повинно відповідати певним вимогам: розмір частки на право власності має бути рівноцінним; житло повинно бути придатним для експлуатації; у помешканні повинні бути належні умови для проживання.

"Лише у разі дотримання цих вимог орган опіки та піклування може надати згоду на продаж жилого приміщення. Іншими словами, батьки повинні придбати для дитини рівноцінне житло (або частку в житлі)", - наголошує Даниленко.

У другому випадку є два варіанти дій:

отримати дозвіл опікунської ради (орган опіки та піклування) на відчуження об’єкта нерухомості (у такому разі немає потреби знімати дитину з реєстрації в житлі);

або пройти процедуру зняття малолітньої чи неповнолітньої дитини з реєстрації в об’єкті нерухомості. Така дитина повинна обов’язково бути перереєстрованою за іншою адресою.

"За загальним правилом, місцем проживання дитини у віці до 14 років є місце проживання батьків (одного із них, усиновлювача, опікуна чи місцезнаходження закладу, в якому така особа проживає). По досягненню 14 років неповнолітня особа може на власний розсуд обирати місце свого проживання.

Які документи слід подати до органу опіки та піклування

Постанова КМУ "Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дітей" № 866 від 24.09.2008 року встановлює відповідний перелік документів:

заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

копія паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, паспорта іноземця;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;

витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги (довідка може бути отримана в ОСББ або керуючій компанії);

копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);

копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);

копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (при наявності).

За словами Даниленко, якщо продати житло без дозволу органу опіки та піклування, то це не матиме правових наслідків.

"На вимогу заінтересованої особи такий правочин може бути визнаний судом дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідає інтересам фізичної особи, над якою встановлено опіку або піклування", - додає юрист.