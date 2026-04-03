Продажа доли в имуществе: обязательно ли спрашивать разрешение у других владельцев

07:30 03.04.2026 Пт
Оказывается, для сделки согласие других владельцев не требуется, но есть одно важное условие
aimg Ирина Костенко
Совладельцы имеют преимущественное право только в случае купли-продажи доли имущества (фото иллюстративное: Getty Images)

Распоряжаться своей долей имущества украинцы могут самостоятельно. Однако закон требует соблюсти особую процедуру, чтобы сделку потом не отменили через суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Читайте также: Развод и деньги: адвокат назвала имущество, которое невозможно разделить при разрыве брака

Что говорит закон о типах собственности

Согласно действующему законодательству, имущество, которое принадлежит нескольким людям одновременно, считается совместной собственностью. При этом бывает она двух видов:

  • общая долевая - когда четко определено, какая именно доля принадлежит каждому владельцу (например, 1/2 или 1/3).
  • общая совместная - когда доли не определены (как обычно бывает у супругов).

При этом важно понимать, что совладелец владеет не конкретной комнатой "в натуре", а правом на долю во всем имуществе в целом.

Нужно ли согласие на продажу

Согласно Гражданскому кодексу, украинцы имеют право самостоятельно распоряжаться своей долей имущества.

Это означает, что ее можно продать, подарить или завещать.

В целом согласие других совладельцев на отчуждение доли имущества не требуется. Однако в случае именно продажи - действует правило преимущественного права.

Главное о правилах продажи:

  • первоочередное право - совладельцы имеют преимущество перед другими покупателями (они могут купить вашу долю по той же цене и на тех же условиях);
  • письменное уведомление - других владельцев имущества необходимо официально (желательно - через нотариуса) уведомить о намерении продать долю и указать цену (или другие имеющиеся условия);
  • сроки ожидания - если речь идет о недвижимости, совладельцы имеют один месяц - со дня получения ими уведомления - на принятие решения (для движимого имущества этот срок составляет 10 дней)
  • право выбора - если купить долю захотели сразу несколько совладельцев, человек сам выбирает, кому из них ее продать.

Когда преимущественное право не действует

Законодательство предусматривает также случаи, когда уведомлять других владельцев и ждать их решения не нужно.

Это касается таких сделок:

  • оформления договора дарения или мены;
  • заключения договора ренты или пожизненного содержания;
  • составления завещания или наследственного договора;
  • внесения доли в уставный капитал фирмы.

Риски нарушения процедуры

Если вы продадите долю постороннему лицу, не уведомив об этом совладельцев, они имеют право обратиться в суд.

В целом право требовать перевода на них прав покупателя они имеют в течение года.

В таком случае истец должен внести на депозит суда полную стоимость доли, которую по договору должен был оплатить покупатель.

"Передача совладельцем своего преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности другому лицу не допускается", - подытожили в Минюсте.

Напомним, ранее мы рассказывали о статусе совместной собственности в гражданском браке, а также путях избежания "имущественных недоразумений" и претензий (на случай возможного разрыва в будущем).

Кроме того, мы объясняли, как законно продать жилье, если там зарегистрирован ребенок.

Читайте также, конфискуют ли имущество, если долго не платить штрафы ТЦК.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

РФ атакует Украину с вечера и на утро: какие города под огнем и что известно о последствиях
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои