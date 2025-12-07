ua en ru
"Продавали" санкции за взятку: сообщника Скороход взяли под стражу

Воскресенье 07 декабря 2025 16:47
"Продавали" санкции за взятку: сообщника Скороход взяли под стражу Фото: Анна Скороход (facebook.com/A.Skorokhod)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 7 декабря, ВАКС избрал меру пресечения сообщнику нардепа Анны Скороход. Участников схемы подозревают в "продаже" санкций от СНБО за взятку в размере 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Согласно публикации, сегодня судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде содержания под стражей или же внесения залога в размере 4 млн 542 тысячи гривен.

В случае внесения залога к подозреваемому будут применены следующие обязанности:

  • прибывать к детективам, прокурорам, следственному судье, суду по каждому их требованию и вызову;
  • не отлучаться за пределы города Тернополя без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы;
  • воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Дело в отношении Скороход

Напомним, в пятницу, 5 декабря, к нардепу Анне Скороход пришли с обысками. В тот день стало известно, что НАБУ совместно с СБУ раскрыли преступную группу, которую возглавляла народный депутат.

В частности, детективы НАБУ выяснили, что преступная группировка предлагала представителю бизнеса организовать санкции СНБО против конкурирующей компании за 250 тысяч долларов.

В то же время в СБУ уточнили, что нардеп привлекла к схеме своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки.

Передача первой части средств в размере 125 тысяч долларов состоялась в центре Киева. В свою очередь участники группировки пообещали, что деньги будут переданы должностным лицам СНБО.

Однако, ни членам СНБО, ни другим должностными лицами взятку так и не передали, поскольку злоумышленники не нашли лицо, которое бы согласилось на незаконные действия.

Таким образом , 5 декабря, нардепу, ее помощнику и сообщнику сообщили о подозрении.

Подробнее о том, кто такая Анна Скороход - читайте в материале РБК-Украина.

