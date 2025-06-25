Проблеми зі вступом? Де шукати допомогу та як заявити про порушення

У межах вступної кампанії 2025 року для абітурієнтів та їхніх батьків працюватимуть спеціальні інформаційні лінії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію офіційного Telegram-каналу Міністерства освіти й науки України "МОНограм".
Згідно з інформацією МОН, спеціальні інформаційні лінії працюватимуть для того, щоб допомогти вступникам та їхнім батькам зорієнтуватися у вступній кампанії 2025 року.
Вони допоможуть, зокрема:
Так, з 25 червня до 20 жовтня 2025 року консультації щодо онлайн-вступу - реєстрації кабінетів і подання електронних заяв - надає державне підприємство "Інфоресурс" (яке адмініструє Єдину державну електронну бази з питань освіти - ЄДЕБО).
Надсилати свої запитання можна на адресу відповідної електронної пошти - vstup@inforesurs.gov.ua.
Крім того, працюють такі контактні номери:
При цьому графік роботи є таким:
З 1 липня до 31 серпня доступними будуть консультації щодо вступу до ЗВО (закладів вищої освіти) та ФПО (фахова передвища освіта) від МОН:
Графік роботи:
Консультації щодо вступних випробувань до ЗВО (ЄВІ / ЄФВВ, НМТ, МКТ / МТКН) від Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) доступні:
Графік роботи:
Консультації для вступників із ТОТ (тимчасово окупованих територій) можна отримати за номером 0 800 504 425.
Консультації щодо вступу до закладів професійної освіти:
Консультації щодо документів про повну загальну освіту:
У МОН повідомили також, що за консультацією можна звертатися на урядову гарячу лінію - за номером 1545.
Крім того, з 1 липня на сайті МОН працюватиме спеціальний чат-бот, створений для підтримки вступників (мова його інтерфейсу залежатиме від мовних налаштувань вашого браузера).
Нагадаємо, у 2025 році вступна кампанія для абітурієнтів, які планують здобути ступінь бакалавра, стартує 1 липня (з реєстрації електронних кабінетів) і завершиться зарахуванням до вишів.
Тим часом військовослужбовці, які вже мають диплом бакалавра, можуть вступати до магістратури за спеціальними умовами.
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