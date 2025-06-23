ЄВІ та ЄФВВ 2025: що потрібно знати про правила, допуск і результати тестування

В Україні з 21 червня по 12 липня триває основна сесія вступних випробувань до магістратури. Аспіранти ж складатимуть ЄВІ/ЄВВ із 7 по 28 липня.

РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповідає, як краще підготуватися до тестування та що варто знати в день іспиту.

Підготовка до дня іспиту

Фахівці радять заздалегідь:

відмітити дату і час тестування у своєму календарі (інформацію вказано в запрошенні-перепустці в кабінеті учасника);

спланувати маршрут до пункту тестування;

підготувати документи і за змоги роздрукувати запрошення-перепустку.

Для допуску до тесту необхідно мати:

оригінал екзаменаційного листка;

документ, на підставі якого учасника зареєстровано (паспорт або цифровий аналог у "Дії").

Якщо екзаменаційний листок ще не отримано - слід звернутися до приймальної комісії. Варто також перевірити його оформлення: відсутність фото чи підпису - підстава звернутися для виправлення.

У запрошенні вказано:

дату, час і місце тестування;

початок іспиту - о 10:00 (перша зміна) або 15:00 (друга зміна);

допуск - за 30 хвилин до початку і не пізніше ніж за 5 хв до старту.

Для учасників за кордоном час вказується за місцевим часовим поясом. Запізнення або відсутність документів - причина для недопуску.

Як проходить тестування

Іспит проводиться в онлайн-форматі. Інструктор перед початком оголосить важливу інформацію.

Порушення правил тестування або інструкцій може призвести до анулювання результатів. У разі технічних збоїв чи погіршення самопочуття - слід негайно повідомити інструктора.

За потреби можна подати апеляцію щодо порушень процедури - до виходу з пункту тестування.

Під час повітряної тривоги до початку тестування всі мають пройти в укриття. Якщо тривогу оголошено під час тесту - роботу буде заблоковано, подальші дії координуватиме старший інструктор.

У разі незавершення тесту з поважної причини - можна подати заяву для участі в додатковій сесії.

Робота в тестувальнику

В УЦОЯО детально пояснили, як потрібно працювати в тестувальнику:

ввести логін і пароль (вказані в індивідуальній картці);

перевірити особисті дані;

ознайомитись і погодитись із правилами;

натиснути "Розпочати тест" - запуститься таймер;

кожну відповідь потрібно зберігати кнопкою "Зберегти відповідь";

для зміни відповіді - вибрати новий варіант і натиснути "Зберегти";

панель праворуч покаже статус усіх завдань;

після завершення - натиснути "Завершити роботу".

Система покаже незбережені відповіді. Повернутися до тесту після підтвердження завершення неможливо.

Результати тестування

Після завершення тесту система покаже тестові бали. Орієнтовно визначити свій результат можна за спеціальними таблицями переведення.

Офіційні результати: