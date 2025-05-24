Ціни на навчання зростають: які спеціальності у 2025 стануть найдорожчими
У 2025 році вступ на деякі популярні спеціальності у вишах України стане значно дорожчим. Йдеться про право, економіку, менеджмент, туризм і журналістику - саме на них держава вирішила прирівняти вартість контракту до собівартості навчання для бюджетників.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький.
Чому зростуть ціни
За словами посадовця, попри високу популярність цих спеціальностей, ринок праці ними перенасичений. Наприклад, у 2024 році на "право" вступило понад 5700 студентів, але лише 738 отримали бюджетне місце. Решта навчались за контрактом.
"Ми всім комунікуємо: ринок праці в цих спеціальностях переповнений. Якщо хочете - вчіться, але це буде дорого", - наголосив Винницький.
Що зміниться
Для 16 найбільш популярних, але перенасичених ринку спеціальностей (зокрема "право", "економіка", "менеджмент", "туризм", "журналістика") вперше встановлено індикативну собівартість - тобто, контракт коштуватиме стільки ж, скільки держава витрачає на бюджетника.
Це має на меті усунути перекіс, коли за контрактом навчаються студенти з нижчими балами, а держава фактично дотує їх через систему.
Альтернатива: агрономія дешевша й затребуваніша
На відміну від перенасичених спеціальностей, напрямки на кшталт агрономії залишаються доступними: вартість контракту - близько 30-35 тисяч гривень на рік, тоді як держава платить до 60 тисяч за бюджетне місце.
"Це шанс, що хтось, хто хотів бути економістом, обере агрономію - дешевше й більше шансів працювати за фахом", - зазначив Винницький.
Раніше РБК-Україна писало про зміни у військовій освіті в Україні. Зокрема збільшено кількість місць (держзамовлення зросло на 20%), запроваджено нову спеціальність із реабілітації військових, адаптовано навчання під стандарти НАТО. Курсанти отримають підвищене грошове забезпечення - до 8 000 гривень для першокурсників і понад 20 000 гривень для відмінників. Вступ можливий для цивільних і військових, включно з жінками. Навчання доступне в десятках вишів та коледжів по всій країні.
Нагадаємо, у 2025 році вступна кампанія в Україні стартує 1 липня. Абітурієнти бакалаврату подаватимуть результати НМТ (100+ балів), магістратури - ЄВІ та ЄФВВ. Заяви на бюджет - до 1 серпня, результати - 6 серпня. Також розширено перелік фахових тестів, результати НМТ можна подавати за 2022-2024 роки.
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