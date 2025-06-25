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Проблемы с поступлением? Где искать помощь и как заявить о нарушениях

Во время вступительной кампании абитуриентам важно понимать каждый свой шаг (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В рамках вступительной кампании 2025 года для абитуриентов и их родителей будут работать специальные информационные линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официального Telegram-канала Министерства образования и науки Украины "МОНограм".

Куда обращаться, чтобы разобраться с поступлением или оставить жалобу

Согласно информации МОН, специальные информационные линии будут работать для того, чтобы помочь абитуриентам и их родителям сориентироваться во вступительной кампании 2025 года.

Они помогут, в частности:

  • получить ответы на самые распространенные вопросы;
  • сообщить о возможных нарушениях законодательства в сфере профессионального предвысшего и высшего образования.

Так, с 25 июня до 20 октября 2025 года консультации по онлайн-поступлению - регистрации кабинетов и подаче электронных заявлений - предоставляет государственное предприятие "Инфоресурс" (которое администрирует Единую государственную электронную базу по вопросам образования - ЕГЭБО).

Присылать свои вопросы можно на адрес соответствующей электронной почты - vstup@inforesurs.gov.ua.

Кроме того, работают следующие контактные номера:

  • 044 290 18 13;
  • 067 551 24 74;
  • 093 342 38 63;
  • 095 281 13 54.

При этом график работы является таким:

  • Пн-Чт - с 9:00 до 18:00;
  • Пт - с 9:00 до 16:45;
  • Сб-Вс - с 9:00 до 15:00.

С 1 июля до 31 августа доступными будут консультации по поступлению в ЗВО (учреждения высшего образования) и ФПО (профессиональное предвысшее образование) от МОН:

  • vstup2025@mon.gov.ua;
  • 0 800 504 570.

График работы:

  • Пн-Чт - с 9:00 до 17:00;
  • Пт - с 9:00 до 16:45.

Консультации по вступительным испытаниям в ЗВО (ЄВІ / ЄФВВ, НМТ, МКТ / МТКН) от Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) доступны:

  • по электронному адресу zno_info@testportal.gov.ua;
  • по номеру телефона 044 486 09 62.

График работы:

  • Пн-Чт - с 9:00 до 17:00;
  • Пт - с 9:00 до 16:45.

Консультации для поступающих с ВОТ (временно оккупированных территорий) можно получить по телефону 0 800 504 425.

Консультации по поступлению в учреждения профессионального образования:

  • 044 287 82 46;
  • 044 287 82 50.

Консультации по документам о полном общем образовании:

  • 044 481 47 59;
  • 044 481 47 66.

Полезные контакты для поступающих и их родителей (инфографика: mon.gov.ua)

В МОН сообщили также, что за консультацией можно обращаться на правительственную горячую линию - по номеру 1545.

Кроме того, с 1 июля на сайте МОН будет работать специальный чат-бот, созданный для поддержки поступающих (язык его интерфейса будет зависеть от языковых настроек вашего браузера).

Напомним, в 2025 году вступительная кампания для абитуриентов, которые планируют получить степень бакалавра, стартует 1 июля (с регистрации электронных кабинетов) и завершится зачислением в вузы.

Между тем военнослужащие, которые уже имеют диплом бакалавра, могут поступать в магистратуру по специальным условиям.

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