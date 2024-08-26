Проблеми зі світлом, водопостачанням й не тільки. Які наслідки обстрілу у Києві

Сьогодні, 26 серпня, з самого ранку Російська Федерація вдалась до масованого обстрілу по території України. Наслідки ударів були відчутними у низці областей та міст, у тому ж числі й у Києві.

Про те, що наразі відомо щодо ситуації у Києві - в матеріалі РБК-Україна .

Повітряна тривога у Києві була оголошена ще о 05:57. Пізніше, після пуску ворогом ракет та дронів, близько о 08:26 на правому, так і на лівому березі столиці пролунали перші вибухи. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА) в області та Києві працює протиповітряна оборона (ППО). Через пару хвилин у місті було чутно нову серію вибухів.

Удари по енергетиці

Під час обстрілу в низці районів Києва зникло світло, що пізніше підтвердив міський голова Віталій Кличко. За словами останнього, відключення були пов'язаними з "проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі".

Водночас генеральний директор Yasno Сергій Коваленко розповів, що ворог атакує енергосистему у Києві та Дніпрі.

Варто додати, що після 9 ранку "Укренерго" ввело екстрені відключення світла.

Водопостачання слідом за світлом

Після проблем з енергопостачанням у низці районів Києва також пропало й водопостачання.

Про відсутність води повідомляли у:

Шевченківському;

Святошинському;

Солом’янському;

Голосіївському районах.

Станом на 10:35, Кличко повідомив про відновлення водопостачання на правому березі Києва.

"Протягом години тиск у житлових будинках вийде на оптимальні параметри", - заявив він.

Обмеження роботи метро

У Києві через масований обстріл було обмежено роботу низки станцій метро на "червоній" та "зеленій" гілках.

На "червоній" гілці станції "Арсенальна" та "Хрещатик" наразі працюють лише в режимі укриття (потяги курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"), а на "зеленій" - "Видубичі" та "Славутич". Зокрема на "зеленій" гілці рух потягів здійснюється:

від станції "Сирець" до станції "Звіринецька";

від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Масований обстріл України 26 серпня

Сьогодні, вночі, 26 серпня, перед масованим обстрілом росіяни підняли в небо десять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також вивели у Чорне море ракетоносії.

Під час атаки, як й згадувалось вище, вибухи чули у Києві ще в низці міст і областей. Також були й "прильоти" - росіяни пошкодили багатоквартирним будинок у Луцьку. У Київській області наразі відомо про пошкодження інфраструктури та приватних будинків.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.