ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укренерго" ввело екстрені відключення світла по Україні

Україна, Понеділок 26 серпня 2024 09:12
UA EN RU
"Укренерго" ввело екстрені відключення світла по Україні Фото: відключення світла запровадили 26 серпня через ракетний удар (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла під час масованого ракетного удару РФ по Україні 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють", - йдеться в повідомленні.

Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців, додали в прес-службі.

Нагадаємо, вранці 26 серпня по всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракет і дронів.

У низці міст України пролунали вибухи. Зокрема у Києві працює протиповітряна оборона.

У Києві та низці областей почались перебої зі світлом. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло. Крім того, "Київводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.

В Одесі також спостерігаються перебої з електроенергією, через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.

У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла. У Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.

Детальніше про атаку 26 серпня читайте в матеріалі РБК-Україна "Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз".

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Ракети Відключеня світла
NEWS
Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз
Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна