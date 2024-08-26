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Пошкодження інфраструктури та приватних будинків. Наслідки масованого обстрілу РФ на Київщині

Понеділок 26 серпня 2024 10:43
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Пошкодження інфраструктури та приватних будинків. Наслідки масованого обстрілу РФ на Київщині Фото: служба порятунку (ілюстроване фото Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Вночі та вранці понеділка 26 серпня ворог не припиняв завдавати ударів по Київській області ракетами та безпілотниками. Відомо про пошкодження інфраструктури та приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА Руслана Кравченко.

Він зазначив, що наразі є інформація про поранену людину, яку було доправлено до одного з районних медичних закладів.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах області були зафіксовані пошкодження приватних будинків.

Кравченко нагадав, що за розпорядженням Укренерго на Київщині були введені екстрені відключення світла.

"Доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони", - додав він.

Повідомляється, що всі оперативні служби працюють на місцях.

Масований російський обстріл України 26 серпня

Сьогодні росіяни завдали масованої атаки ударними дронами та крилатими ракетами по території України. Під ударом опинилился енергетичні об'єкти. Внаслідок цього у Київській та інших областях було запроваджено екстрені відключення світла. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що наразі ситуація складна, а наслідки атак уточнюються.

Відомо, що у низці районів столиці також тимчасово було призупинено водопостачання. Воно також було відключено в Житомирі.

Раніше УЗ повідомила про знеструмлення поїздів, через що можливі їх затримки.

Детальніше про російський масований обстріл України 26 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

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