У Києві пролунали вибухи, працює ППО
Зранку у понеділок, 26 серпня, у Києві пролунали вибухи. Наразі у столиці працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Вибухи у Києві було чуто як на правому, так і на лівому березі столиці.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Зазначимо, що повітряна тривога у столиці триває вже понад 2,5 години.
Повторні вибухи у Києві пролунали приблизно о 8:30.
Масштабна атака на Україну
Вранці 26 серпня російські загарбники здійснили масштабну атаку на Україну за допомогою ударних дронів і крилатих ракет. У зв’язку з цим по всій країні оголошено повітряну тривогу.
Ще вночі Повітряні сили попереджали про зліт десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які несуть ракети. Крім того, росіяни вивели у Чорне море чотири кораблі, озброєні ракетами "Калібр".
На тлі цього масованого обстрілу Польща підняла в повітря свою авіацію та авіацію союзників.
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