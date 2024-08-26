У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Зранку у понеділок, 26 серпня, у Києві пролунали вибухи. Наразі у столиці працює протиповітряна оборона.

Вибухи у Києві було чуто як на правому, так і на лівому березі столиці.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначимо, що повітряна тривога у столиці триває вже понад 2,5 години.

Повторні вибухи у Києві пролунали приблизно о 8:30.