Проблеми з товарами? В АТБ пояснили, чи реально є "дефіцит" у магазинах
В АТБ відреагували на чутки про нібито дефіцит продуктів у деяких магазинах і пояснили, як війна впливає на постачання товарів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби мережі продовольчих супермаркетів.
Головне:
- Чи є дефіцит: мережа АТБ працює у звичному режимі, ситуація з постачанням продуктів в цілому - контрольована.
- Коли ймовірні перебої: тимчасові труднощі з певними товарами (напої, снеки) фіксують лише в окремих магазинах прифронтових регіонів, які постійно зазнають ворожих обстрілів.
- Воєнні виклики: після атак на логістичні потужності (наприклад, у Дніпрі) компанія змінює ланцюжки постачання та використовує резервний автопарк для швидкого відновлення асортименту.
Про які чутки йдеться
У компанії розповіли, що останнім часом у соціальних мережах шириться "неперевірена інформація щодо магазинів АТБ" у деяких великих містах:
- центральної частини України;
- південно-центральної частини України.
Там, нібито, "наявні проблеми з товаром".
Реальна ситуація з поставками продуктів
З огляду на ситуацію, що склалась, українцям повідомили: "Наразі ситуація з поставками продуктів до магазинів мережі АТБ - цілком контрольована".
Водночас у компанії визнали, що "у певних прифронтових регіонах" вона, все ж таки, "доволі непроста".
"Це пов'язано насамперед з ворожими атаками на мирну інфраструктуру", - пояснили громадянам.
Як компанія реагує на наслідки обстрілів
В АТБ нагадали, що на початку місяця компанія "оперативно локалізувала наслідки знищення дроном логістичного центру в Дніпрі":
- змінила логістичні ланцюжки;
- залучила інші розподільчі центри;
- задіяла у повній мірі власний вантажний парк (понад 700 авто) тощо.
Коли окремих товарів може бути менше
Повідомляється, що днями ворог наніс новий удар, пошкодивши потужності компанії у Харківській області.
"Це призвело до непередбачуваних наслідків для окремих магазинів", - констатували в АТБ.
Йдеться, зокрема, про тимчасове "зменшення наявних там обсягів певних категорій товарів, які не є критично необхідними" (наприклад чипсів, горішків, деяких різновидів соків та напоїв).
"Особливо наголошуємо, що йдеться саме про поодинокі випадки і окремо взяті магазини в небезпечних регіонах, які буквально кожної доби зазнають ворожих обстрілів", - додали в АТБ.
Зазначається, що наразі компанія "вживає цілого комплексу заходів, аби ці питання були вирішеними у найкоротший термін".
"Дякуємо за вашу прихильність, довіру та розуміння", - підсумували в АТБ.
Нагадаємо, раніше мережа супермаркетів "Арсен" офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні та заявила про вихід із роздрібного бізнесу.
Крім того, ми пояснювали, як нещодавно змінились ціни на овочі, фрукти, ягоди та зелень в Україні (що дешевшає, а що - навпаки).
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