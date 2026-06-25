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Проблемы с товарами? В АТБ объяснили, реально ли есть "дефицит" в магазинах

11:32 25.06.2026 Чт
3 мин
Стоит ли украинцам волноваться, если видят пустые полки в супермаркете?
aimg Ирина Костенко
Проблемы с товарами? В АТБ объяснили, реально ли есть "дефицит" в магазинах АТБ работает в разных регионах Украины (фото иллюстративное: facebook.com/ATB.Market.tm)
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В АТБ отреагировали на слухи о якобы дефиците продуктов в некоторых магазинах и объяснили, как война влияет на поставки товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы сети продовольственных супермаркетов.

Главное:

  • Есть ли дефицит: сеть АТБ работает в обычном режиме, ситуация с поставками продуктов в целом - контролируемая.
  • Когда вероятны перебои: временные трудности с определенными товарами (напитки, снеки) фиксируют только в отдельных магазинах прифронтовых регионов, которые постоянно подвергаются вражеским обстрелам.
  • Военные вызовы: после атак на логистические мощности (например, в Днепре) компания меняет цепочки поставок и использует резервный автопарк для быстрого восстановления ассортимента.

О каких слухах идет речь

В компании рассказали, что в последнее время в социальных сетях распространяется "непроверенная информация насчет магазинов АТБ" в некоторых крупных городах:

  • центральной части Украины;
  • юго-центральной части Украины.

Там, якобы, "имеются проблемы с товаром".

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Реальная ситуация с поставками продуктов

Учитывая сложившуюся ситуацию, украинцам сообщили: "Сейчас ситуация с поставками продуктов в магазины сети АТБ - полностью контролируемая".

В то же время, в компании признали, что "в определенных прифронтовых регионах" она, все же, "достаточно непростая".

"Это связано, прежде всего, с вражескими атаками на мирную инфраструктуру", - объяснили гражданам.

Как компания реагирует на последствия обстрелов

В АТБ напомнили, что в начале месяца компания "оперативно локализовала последствия уничтожения дроном логистического центра в Днепре":

  • сменила логистические цепочки;
  • привлекла другие распределительные центры;
  • задействовала в полной мере собственный грузовой парк (свыше 700 авто) и т.д.

Когда отдельных товаров может быть меньше

Сообщается, что на днях враг нанес новый удар, повредив мощности компании в Харьковской области.

"Это привело к непредсказуемым последствиям для отдельных магазинов", - констатировали в АТБ.

Речь идет, в частности, про временное "уменьшение имеющихся там объемов определенных категорий товаров, которые не являются критически необходимыми" (например, чипсов, орешков, некоторых разновидностей соков и напитков).

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"Особо подчеркиваем, что речь идет именно об одиночных случаях и отдельно взятых магазинах в опасных регионах, которые буквально каждые сутки подвергаются вражеским обстрелам", - добавили в АТБ.

Отмечается, что в настоящее время компания "принимает целый комплекс мер, чтобы эти вопросы были решены в кратчайшие сроки".

"Спасибо за вашу приверженность, доверие и понимание", - подытожили в АТБ.

Напомним, ранее сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине и заявила о выходе из розничного бизнеса.

Кроме того, мы объясняли, как недавно изменились цены на овощи, фрукты, ягоды и зелень в Украине (что дешевеет, а что - наоборот).

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