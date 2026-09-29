Проблеми з авторизацією і не тільки: у "Київ Цифровий" попередили про масштабний збій

Користувачів "Київ Цифровий" попередили про тимчасовий збій, а також труднощі на Порталі послуг столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Київ Цифровий" у Facebook.

Що відомо про технічний збій та його наслідки

У вівторок, 29 вересня 2026 року, увагу українців звернули на тимчасові труднощі під час користування:

мобільним застосунком "Київ Цифровий";

Порталом послуг Києва.

Громадянам пояснили, що така ситуація склалась "у зв'язку з масштабним технічним збоєм у роботі державних інформаційних систем".

Зазначається, що через це у користувачів можуть виникати труднощі:

з авторизацією;

із використанням цифрового підпису.

Як у "Київ Цифровий", так і на Порталі послуг столиці.

"Проблема тимчасова. Дякуємо за розуміння", - підсумували у прес-службі додатку.

Публікація прес-служби "Київ Цифровий (скриншот: facebook.com/KyivDigital)

Чим важливі "Київ Цифровий" і Портал послуг

"Київ Цифровий" - це державний мобільний застосунок для мешканців Києва, який:

поєднує в собі основні міські сервіси;

надає доступ до багатьох корисних послуг - оплати транспорту, інформації про надзвичайні ситуації (повітряні тривоги, відключення світла), послуг ЖКГ, паркування, запису до ЦНАП, голосування за петиції тощо.

Тим часом Портал послуг Києва - єдина онлайн-платформа, яка об'єднує в одному місці: