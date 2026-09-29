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Проблеми з авторизацією і не тільки: у "Київ Цифровий" попередили про масштабний збій

18:40 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Проблеми з авторизацією і не тільки: у "Київ Цифровий" попередили про масштабний збій Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Користувачів "Київ Цифровий" попередили про тимчасовий збій, а також труднощі на Порталі послуг столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Київ Цифровий" у Facebook.

Що відомо про технічний збій та його наслідки

У вівторок, 29 вересня 2026 року, увагу українців звернули на тимчасові труднощі під час користування:

  • мобільним застосунком "Київ Цифровий";
  • Порталом послуг Києва.

Громадянам пояснили, що така ситуація склалась "у зв'язку з масштабним технічним збоєм у роботі державних інформаційних систем".

Зазначається, що через це у користувачів можуть виникати труднощі:

  • з авторизацією;
  • із використанням цифрового підпису.

Як у "Київ Цифровий", так і на Порталі послуг столиці.

"Проблема тимчасова. Дякуємо за розуміння", - підсумували у прес-службі додатку.

Проблеми з авторизацією і не тільки: у &quot;Київ Цифровий&quot; попередили про масштабний збійПублікація прес-служби "Київ Цифровий (скриншот: facebook.com/KyivDigital)

Чим важливі "Київ Цифровий" і Портал послуг

"Київ Цифровий" - це державний мобільний застосунок для мешканців Києва, який:

  • поєднує в собі основні міські сервіси;
  • надає доступ до багатьох корисних послуг - оплати транспорту, інформації про надзвичайні ситуації (повітряні тривоги, відключення світла), послуг ЖКГ, паркування, запису до ЦНАП, голосування за петиції тощо.

Тим часом Портал послуг Києва - єдина онлайн-платформа, яка об'єднує в одному місці:

  • міські сервіси;
  • муніципальні програми;
  • соціальні та адміністративні послуги для мешканців столиці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відділи "Паспортного сервісу" призупинили прийом громадян до кінця вересня.

Тим часом РФ виступила з цинічною заявою щодо ударів по дата-центрах України.

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