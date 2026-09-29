Проблеми з авторизацією і не тільки: у "Київ Цифровий" попередили про масштабний збій
Користувачів "Київ Цифровий" попередили про тимчасовий збій, а також труднощі на Порталі послуг столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Київ Цифровий" у Facebook.
Що відомо про технічний збій та його наслідки
У вівторок, 29 вересня 2026 року, увагу українців звернули на тимчасові труднощі під час користування:
- мобільним застосунком "Київ Цифровий";
- Порталом послуг Києва.
Громадянам пояснили, що така ситуація склалась "у зв'язку з масштабним технічним збоєм у роботі державних інформаційних систем".
Зазначається, що через це у користувачів можуть виникати труднощі:
- з авторизацією;
- із використанням цифрового підпису.
Як у "Київ Цифровий", так і на Порталі послуг столиці.
"Проблема тимчасова. Дякуємо за розуміння", - підсумували у прес-службі додатку.
Публікація прес-служби "Київ Цифровий (скриншот: facebook.com/KyivDigital)
Чим важливі "Київ Цифровий" і Портал послуг
"Київ Цифровий" - це державний мобільний застосунок для мешканців Києва, який:
- поєднує в собі основні міські сервіси;
- надає доступ до багатьох корисних послуг - оплати транспорту, інформації про надзвичайні ситуації (повітряні тривоги, відключення світла), послуг ЖКГ, паркування, запису до ЦНАП, голосування за петиції тощо.
Тим часом Портал послуг Києва - єдина онлайн-платформа, яка об'єднує в одному місці:
- міські сервіси;
- муніципальні програми;
- соціальні та адміністративні послуги для мешканців столиці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відділи "Паспортного сервісу" призупинили прийом громадян до кінця вересня.
Тим часом РФ виступила з цинічною заявою щодо ударів по дата-центрах України.
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