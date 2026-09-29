Проблемы с авторизацией и не только: в "Киев Цифровой" предупредили о масштабном сбое
Пользователей "Киев Цифровой" предупредили о временном сбое, а также о трудностях на Портале услуг столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Киев Цифровой" в Facebook.
Что известно о техническом сбое и его последствиях
Во вторник, 29 сентября 2026 года, внимание украинцев обратили на временные трудности во время пользования:
- мобильным приложением "Киев Цифровой";
- Порталом услуг Киева.
Гражданам объяснили, что такая ситуация сложилась "в связи с масштабным техническим сбоем в работе государственных информационных систем".
Отмечается, что из-за этого у пользователей могут возникать трудности:
- с авторизацией;
- с использованием цифровой подписи.
Как в "Киеве Цифровой", так и на Портале услуг столицы.
"Проблема временная. Спасибо за понимание", - подытожили в пресс-службе приложения.
Публикация пресс-службы "Киев Цифровой (скриншот: facebook.com/KyivDigital)
Чем важны "Киев Цифровой" и Портал услуг
"Киев Цифровой" - это государственное мобильное приложение для жителей Киева, которое:
- сочетает в себе главные городские сервисы;
- предоставляет доступ ко многим полезным услугам - оплате транспорта, информации о чрезвычайных ситуациях (воздушные тревоги, отключение света), услугам ЖКХ, парковкам, записям в ЦНАП, голосованиям за петиции и т.д.
Тем временем Портал услуг Киева - единая онлайн-платформа, которая объединяет в одном месте:
- городские сервисы;
- муниципальные программы;
- социальные и административные услуги для жителей столицы.
Напомним, ранее мы рассказывали, что отделы "Паспортного сервиса" приостановили прием граждан до конца сентября.
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