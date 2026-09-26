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Мережа збоїть, телеканали - не працюють: що відомо про наслідки атак на дата-центри Києва

14:49 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Дмитро Левицький
Мережа збоїть, телеканали - не працюють: що відомо про наслідки атак на дата-центри Києва Фото: наслідки прильоту в офіс на метро "Шулявська" (РБК-Україна)
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Росіяни продовжують атакувати дата-центри у Києві. Лише сьогодні зранку кілька ударів було завдано по дата-центру Cosmonova, через що навіть зупинилося мовлення низки телеканалів та провайдерів.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про наслідки атак на столичні дата-центри.

Ворожа кампанія атак на дата-центри почалася 23 вересня. Тоді через атаку на кілька дата-центрів у різних районах столиці були перебої у роботі провайдерів Utel і "Павутина", інтернет-систем мережі магазинів "Книгарня Є" та файлообмінника Fex.NET.

Одна з атак знищила й дата-центр, де були потужності хостинг-провайдера MiroHost. Як розповів РБК-Україна власник MiroHost Олександр Ольшанський, через це постраждали близько 5% клієнтів.

Вчора під ворожим ударом опинився дата-центр компанії "Датагруп". Також вчора та вже сьогодні ворог прицільно атакував дата-центр Cosmonova, розташований на території бізнес-центру "Протасов". Які наслідки цих атак - розповідаємо нижче.

Не працюють телеканали

Через удари по дата-центрах низка телеканалів призупинити мовлення. А саме:

  • "Новини Live";
  • "Ми-Україна", який входить до телемарафону;
  • "Армія TV".

Атаки на дата-центри також вплинули на роботу "Суспільного". На сайті мовника перестали працювати відеооплеєри.

Збої в роботі провайдерів

Сьогодні про перебої в роботі через атаки на дата-центри повідомив провайдер "Коло.ТБ". Фахівці провайдера вже працюють над відновленням роботи: змінюють маршрути та розгортають резерви.

Хто ще постраждав від ударів по дата-центрах

Національна програма підтримки ветеранів "Без меж" попередила про перебої в роботі застосунку: деякі функції можуть або не працювати або працювати нестабільно.

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