Мережа збоїть, телеканали - не працюють: що відомо про наслідки атак на дата-центри Києва
Росіяни продовжують атакувати дата-центри у Києві. Лише сьогодні зранку кілька ударів було завдано по дата-центру Cosmonova, через що навіть зупинилося мовлення низки телеканалів та провайдерів.
РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про наслідки атак на столичні дата-центри.
Ворожа кампанія атак на дата-центри почалася 23 вересня. Тоді через атаку на кілька дата-центрів у різних районах столиці були перебої у роботі провайдерів Utel і "Павутина", інтернет-систем мережі магазинів "Книгарня Є" та файлообмінника Fex.NET.
Одна з атак знищила й дата-центр, де були потужності хостинг-провайдера MiroHost. Як розповів РБК-Україна власник MiroHost Олександр Ольшанський, через це постраждали близько 5% клієнтів.
Вчора під ворожим ударом опинився дата-центр компанії "Датагруп". Також вчора та вже сьогодні ворог прицільно атакував дата-центр Cosmonova, розташований на території бізнес-центру "Протасов". Які наслідки цих атак - розповідаємо нижче.
Не працюють телеканали
Через удари по дата-центрах низка телеканалів призупинити мовлення. А саме:
- "Новини Live";
- "Ми-Україна", який входить до телемарафону;
- "Армія TV".
Атаки на дата-центри також вплинули на роботу "Суспільного". На сайті мовника перестали працювати відеооплеєри.
Збої в роботі провайдерів
Сьогодні про перебої в роботі через атаки на дата-центри повідомив провайдер "Коло.ТБ". Фахівці провайдера вже працюють над відновленням роботи: змінюють маршрути та розгортають резерви.
Хто ще постраждав від ударів по дата-центрах
Національна програма підтримки ветеранів "Без меж" попередила про перебої в роботі застосунку: деякі функції можуть або не працювати або працювати нестабільно.