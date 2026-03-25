Без проби Манту: з квітня Україна переходить на нові методи виявлення туберкульозу

Із квітня в Україні розпочнеться поступове впровадження нових, більш ефективних методів діагностики туберкульозу, які замінять традиційну пробу Манту. Зокрема, йдеться про використання тесту на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ).
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву генерального директора Центру громадського здоров’я Володимира Курпіта під час брифінгу до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.
Головне:
За словами Курпіти, Україна масштабує використання сучасних тестів, які дозволяють виявляти захворювання, особливо у дітей, значно якісніше.
"З цього року Україна буде поступово переходити від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективними у виявленні безпосередньо туберкульозу. Із квітня ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах", - зазначив очільник ЦГЗ.
Крім того, для діагностики лікарсько-стійких форм хвороби вже використовується обладнання GeneXpert, яке дозволяє отримати результат протягом чотирьох годин.
Керівник національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка повідомив, що термін терапії суттєво скоротився: тепер курс триває 6-9 місяців замість колишніх 1,5 року. Це дозволило підняти показник одужання до 72-75% (у 2017 році цей показник становив 50%).
