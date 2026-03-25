Без проби Манту: з квітня Україна переходить на нові методи виявлення туберкульозу

11:23 25.03.2026 Ср
2 хв
Чому відмовились від надійного методу і як тепер діагностуватимуть хворобу?
aimg Василина Копитко
Для діагностики стійких форм хвороби вже використовують обладнання GeneXpert (фото: Freepik)

Із квітня в Україні розпочнеться поступове впровадження нових, більш ефективних методів діагностики туберкульозу, які замінять традиційну пробу Манту. Зокрема, йдеться про використання тесту на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ).

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву генерального директора Центру громадського здоров’я Володимира Курпіта під час брифінгу до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

Читайте також: До "Доступних ліків" додали нові позиції: як отримати ці препарати безкоштовно вже з квітня

Головне:

  • Нові методи діагностики: З квітня в усіх регіонах почнуть впроваджувати тести ТВГІ та сучасні шкірні тести, які є більш чутливими за пробу Манту.
  • Швидкість результату: Завдяки обладнанню GeneXpert діагностувати лікарсько-стійкі форми хвороби тепер можна протягом чотирьох годин.
  • Скорочення термінів лікування: Нові підходи дозволили зменшити курс терапії з 1,5 року до 6-9 місяців.
  • Рання вакцинація: Згідно з оновленим календарем щеплень, вакцинацію БЦЖ тепер проводять у перший день життя дитини.

Нові стандарти діагностики

За словами Курпіти, Україна масштабує використання сучасних тестів, які дозволяють виявляти захворювання, особливо у дітей, значно якісніше.

"З цього року Україна буде поступово переходити від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективними у виявленні безпосередньо туберкульозу. Із квітня ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах", - зазначив очільник ЦГЗ.

Крім того, для діагностики лікарсько-стійких форм хвороби вже використовується обладнання GeneXpert, яке дозволяє отримати результат протягом чотирьох годин.

Зміни у лікуванні та вакцинації

Керівник національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка повідомив, що термін терапії суттєво скоротився: тепер курс триває 6-9 місяців замість колишніх 1,5 року. Це дозволило підняти показник одужання до 72-75% (у 2017 році цей показник становив 50%).

Ключові факти про поточну ситуацію:

  • 70% пацієнтів лікуються амбулаторно;
  • 67% хворих отримують медико-соціальний супровід (допомога з прийманням ліків, відновленням документів для ВПО тощо);
  • діагностика та лікування є повністю безкоштовними.

Читайте також про те, що з 2026 року в Україні почав діяти оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Одна із ключових змін - БЦЖ робитимуть уже через 24 години після народження, а не на 3-5 добу, як це відбувалося раніше.

Раніше ми писали про те, що довіра до вакцинації в Україні зростає. Нещодавнє опитування ЮНІСЕФ, проведене разом із МОЗ, показало, що більш як 80% батьків та опікунів позитивно ставляться до щеплень.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Більше по темі:
Здоров'я